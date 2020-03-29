Врач из Гомеля подробно рассказала, как правильно мыть руки во время эпидемии коронавируса 29.03.2020, 13:22

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Елена Дундарова

Медик запустила онлайн-челлендж #вируснамыло.

Елена Дундарова — врач анестезиолог-реаниматолог Гомельской городской клинической больницы № 1. Сейчас находится в декретном отпуске, но понимает, какая нагрузка сейчас ложится на медиков, и выступает от лица всех коллег, пишет gomel.today:

— В силах каждого из нас не добавлять работы врачам и сделать все, чтобы уменьшить риск заражения. Иногда для этого достаточно просто серьезно отнестись к гигиене.

Елена запустила в интернете челлендж #вируснамыло. Под этим хештегом она выкладывает фото и видео с важнейшими бытовыми инструкциями — к примеру, ликбез по мытью рук:

— Недостаточно просто сполоснуть ладони под струей воды. Обязательно используем мыло или антисептик и тщательно моем каждый участок.

Сначала трем одну ладонь о другую возвратно-поступательными движениями, а затем правой ладонью растираем тыльную поверхность левой кисти и наоборот.

Пальцами одной руки трем между пальцами другой, соединяем руки в «замок» и растираем тыльной стороной пальцев ладонь.

Обхватываем основание большого пальца левой кисти между большим и указательным пальцами правой, трем по кругу, меняем руки.

Трем ладонь одной руки кончиками пальцев другой, не забываем и про запястья. Каждое движение повторяем не менее пяти раз.

— Важно пользоваться этими правилами не только дома, но и в общественных туалетах. Кусочек мыла или бутылочка антисептика в сумке много места не занимают, а в современных условиях могут стать спасением против заражения, — говорит врач.

Снабжать посты в соцсетях Елена планирует и другими рекомендациями. Открывать двери лучше локтем или плечом, после соприкосновения с поручнями, кнопками лифта обрабатывать руки антисептиком или мыть с мылом, расплачиваться бесконтактным способом, протирать антисептиком смартфон и карточку, по телефону говорить при помощи гарнитуры, а после прогулки нужно вымыть подошвы обуви и колеса детской коляски. Хорошо бы пожертвовать и красотой, отказавшись от колец, сережек и прочих украшений, а длинные волосы собирать в хвост или пучок. Если вы носите линзы, то безопаснее сейчас перейти на очки.

— Мы должны помнить, что нужно перестать прикасаться к слизистым, ко рту, к глазам, кашлять только в локтевой сгиб. Открываем все двери и держимся за перила левой рукой, а правой в случае необходимости трогаем лицо, или наоборот. Важно использовать маску, до проявления симптомов простуды мы уже можем выделять вирус в окружающую среду. Плюс маска защищает нас от того, чтобы мы лишний раз не чесали нос и не трогали руками лицо.

Врач напоминает, что нужно стараться избегать мест с большим скоплением народа, а если вы почувствовали недомогание и симптомы простуды, остаться дома и сообщить об этом в поликлинику по телефону. Самоизоляция — самый верный способ защитить себя в период эпидемии.

Под хештегом #вируснамыло можно выкладывать фото и видео и ваших гигиенических процедур. Доктор убеждена, что пример одного человека подстегнет к чистоте и ответственности остальных.

Елена Дундарова не в первый раз становится участницей социальных инициатив. Она выпускница Social Weekend, крупнейшего в Беларуси конкурса социальных проектов, и основатель проекта по спасению жизней BYCARDIO. Его цель — обучить людей навыкам оказания первой медицинской помощи, а главное — сердечно-легочной реанимации.