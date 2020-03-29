Sohu: Станет ли Россия вторым Ираном? 9 29.03.2020, 13:50

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Ответ может оказаться неожиданным.

Может ли Россия в будущем стать вторым Ираном? Таким вопросом задается китайское издание Sohu (перевод — inosmi.ru).

Ответ может оказаться неожиданным, пишет издание.

До того, как Иран был «осажден» Западом, он был девятой по величине экономикой в мире и самой богатой страной на Ближнем Востоке. Кроме того, благодаря богатству природных ресурсов и огромным запасам нефти Иран, можно сказать, обладал колоссальной силой. Но из-за того, что с 1979 года Иран уже 40 лет находится под европейским гнетом, ситуация в стране на сегодняшний день довольно тяжелая.

Обнуление нефтяных доходов, бедность и нестабильная ситуация в стране приводят в тому, что обстановка в Иране накалена. Страна находится под риском внутреннего развала. Таким образом, мы можем увидеть силу западного сдерживания. Сейчас обстановка в России фактически похожа на ситуацию в Иране. Российская экономика находится в мировом рейтинге еще ниже, чем экономика Ирана в то время. Население России на десятки миллионов больше, чем в Иране, и ее существование также зависит от ресурсов. Так, если бы Запад осаждал Россию 40 лет, стала бы она вторым Ираном?

Прежде всего, если Запад полностью заблокирует Россию, это нанесет огромный удар по ней. Во время конфликтов в Грузии и в Украине западные санкции в отношении России привели к тому, что ее экономика за три года снизилась на 40%, что принесло тяжелые потери. Так что, если такое сдерживание будет продолжаться, учитывая хрупкость России и слабость ее промышленности, постепенно возникнут как внутренние, так и внешние проблемы.

Если Россия не сможет продавать природный газ и нефть, ей останется только ожидать своей гибели. Если бы Запад «осадил» Россию, то без помощи внешнего мира обстановка в стране была бы еще хуже, чем в Иране, поскольку этническая ситуация и противоречия в России намного сложнее. «Но в отличие от Ирана представить Россию в такой ситуации довольно трудно», — пишет Sohu.

При этом Sohu отводит Росии роль младшего союзника Поднебесной, находящегося под его опекой:

«А все из-за поддержки восточных держав. С момента распада Советского Союза Китай всегда поддерживал Россию. Когда она подверглась санкциям и находилась в тяжелом положении, Китай вовремя оказал поддержку. Между двумя странами было подписано множество крупных соглашений о закупке российских ресурсов — природного газа и нефти. Так что без поддержки Китая Россия уже давно стала бы вторым Ираном.

Сейчас экономическая и национальная мощь Китая еще больше усиливается, и поэтому появляется больше сил для поддержки России. Это определяет ее судьбу. Даже если Россия подвергнется всесторонним санкциям со стороны Запада, пока есть поддержка со стороны Китая, она не рухнет», — заключает Sohu.