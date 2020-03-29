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Показаны лучшие снимки диких животных

  • 29.03.2020, 13:59
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Показаны лучшие снимки диких животных
Фото: Agora

Первое место получила работа индонезийского фотографа.

Стали известны победители конкурса фотографий диких животных, проведенного соцсетью Agora, пишет popmech.ru.

Из более чем 9 000 заявок для конкурса фотографий диких животных, проводимого соцсетью Agora, были выбраны 50 финалистов, из которых затем — публичным голосованием — был выбран лучший снимок.

Снимок был сделан индонезийским фотографом Вибово Рахарджо (Wibowo Rahardjo). На фотографии запечатлен орангутан, зачерпывающий воду, свисая с ветки дерева; снимок был получен в индонезийском парке Jurug Park.

Фото: Agora

Среди других потрясающих снимков — например, фотография, запечатлевающая силуэт птицы на фоне закатного солнца, сделанная в Бангладеш, на территории кампуса Университета Раджшахи.

Фото: Agora
Фото: Agora
Фото: Agora
Фото: Agora
Фото: Agora
Фото: Agora

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