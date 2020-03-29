«Я не могла дышать»: белоруска из Британии рассказала, как перенесла коронавирус 3 29.03.2020, 14:11

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Вначале появились кашель и насморк.

Когда у жительницы Лондона и уроженки Беларуси Евгении Тайлер появились кашель и насморк, она встревожилась и позвонила в медицинскую справочную службу. Ее успокоили, что это, скорее всего, обычная простуда.

Через неделю Евгения стала задыхаться и ее парень отвез ее в больницу. Взглянув на снимок легких, врач тут же поставил диагноз – коронавирус.

Евгения рассказала Русской службе Би-би-си о том, как коронавирус проявился у нее и как ее лечили в одной из лондонских больниц.

«Я не могла вдохнуть на полную грудь, становилось очень страшно, очень тяжело», — так белоруска описывает состояние при коронавирусе.