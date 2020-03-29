«Галера» Путина попала в идеальный шторм 8 Дмитрий Травин, «Росбалт»

29.03.2020, 14:20

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Фото: AFP

Путь главы Кремля в неудачники близок к завершению.

Насколько же сильно отличается та атмосфера, в которой Путин сегодня встречает 20-летие своего первого успеха на президентских выборах, от той атмосферы, в которой он побеждал 26 марта 2000 года! Тогда ему «пруха шла» со всех сторон, а сегодня он вдруг оказался примерно в том же положении, в каком находились реформаторы 90-х.

20 лет назад Путин пришел на готовенькое. Экономика начала расти уже в 1999 году благодаря эффекту девальвации и рыночным реформам 90-х. Басаев очень вовремя попер в Дагестан: именно в тот момент, когда Ельцин назначил Путина премьером. Жесткое подавление терроризма буквально за месяц сделало никому не известного функционера «спасителем отечества». А потом стали расти цены на нефть аж до чудовищных по нынешним меркам 140 долларов за баррель.

Путин идеально воспользовался своим везением для сохранения власти на целых два десятилетия. Но сегодня его положение намного хуже. Нефть рухнула, хаос возникает по не зависящим от президента обстоятельствам, а сам он уже немолод и не столь уверен в себе, как раньше. Вчерашнее выступление показало, что Путин не в большей мере способен контролировать положение дел в стране, чем лидеры «лихих 90-х», взявшиеся спасать рухнувшее к 1991 году государство.

Я не хочу «кидать в президента камень». Сегодня на его месте вряд ли кто-то иной смог бы предложить четкую, непротиворечивую модель поведения в ситуации расползающейся эпидемии и низких цен на энергоносители, лишающих Россию доходов. Путин виноват не в том, что происходит сейчас, а в том, что он делал в годы своего совершенно незаслуженного триумфа. Но если ситуация с короновирусом обернется для России развалом в экономике, резким падением жизненного уровня и гибелью людей, ответственность общество так или иначе возложит на стареющего, нехаризматичного президента, утратившего, как покажется многим, способность предпринимать решительные действия.

Из былого счастливчика Путин имеет нынче все шансы превратиться в неудачника, управляющего своей «галерой» в «идеальный шторм», когда сошлись почти все возможные негативные обстоятельства.

Дмитрий Травин, «Росбалт»