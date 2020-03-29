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В Польше коронавирусом заразились уже 1717 человек

  • 29.03.2020, 14:50
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В Польше коронавирусом заразились уже 1717 человек

19 заболевших умерли.

В воскресенье Министерство здравоохранения Польши сообщило о 79 новых случаях коронавирусной инфекции, подтвержденных положительными лабораторными исследованиями, передает tvn24.pl.

Еще один человек, зараженный коронавирусом, умер в больнице в городе Бытоме. Пациенту было 75 лет, он был в тяжелом состоянии и имел сопутствующие заболевания.

С начала эпидемии в нашей стране было подтверждено 1717 случаев инфицирования COVID-19. Из них 19 человек погибли.


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