В Польше коронавирусом заразились уже 1717 человек 29.03.2020, 14:50

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19 заболевших умерли.

В воскресенье Министерство здравоохранения Польши сообщило о 79 новых случаях коронавирусной инфекции, подтвержденных положительными лабораторными исследованиями, передает tvn24.pl.

Еще один человек, зараженный коронавирусом, умер в больнице в городе Бытоме. Пациенту было 75 лет, он был в тяжелом состоянии и имел сопутствующие заболевания.

С начала эпидемии в нашей стране было подтверждено 1717 случаев инфицирования COVID-19. Из них 19 человек погибли.