Чешский хоккейный тренер о белорусских «играх во время чумы»: Трагикомедия! 3 29.03.2020, 15:12

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Марек Сикора

Марек Сикора два сезона руководил минским «Динамо», но все равно не может понять, что происходит в Беларуси.

Все спортивные соревнования в мире отменены или прерваны вследствие коррнавируса и только одна восточноевропейская страна во главе с диктатором Лукашенко продолжает заниматься спортом. Да еще и со зрителями. «Их подход удивляет», - говорят чешские хоккеисты, которые работали в Беларуси, с которыми поговорили журналисты издания idnes.cz (перевод —svaboda.org).

Бывший тренер Марек Сикора два сезона руководил минским «Динамо» в КХЛ, после чего работал в клубе консультантом. Нападающий Збынек Иргл три года играл за ту самую команду, прежде чем решил вернуться в чешскую экстралигу. Обоим есть что рассказать о Беларуси. И оба удивляются тому, что сейчас происходит в стране.

«Это меня удивило. Это почти трагикомедия. Мы здесь слышим о коронавирусе двадцать четыре часа в день, потом вечером включаем новости и видим белоруссую футбольную лигу», - сказал Сикора.

«К сожалению, каждое государство само решает, как действовать в сложившейся ситуации. Мы видели нечто подобное в случае с Англией, которая сначала тоже ничего не делала, но потом ввела меры. Нечто подобное происходит сейчас в Беларуси, - полагает Иргл и добавляет: Возможно, они не имеют так много тестов. Или не хотят иметь. Так это выглядит».

Официальных данных по борьбе с пандемией в Беларуси нет, но власти насчитали 94 подтвержденных случая (в Чехии - почти 1500).

«Но вопрос в том, правда ли это. В этих странах с техникой всегда были проблемы», - говорит Сикора. «Но я не хотел бы их недооценивать, люди в Беларуси не глупые. Именно поэтому меня смущает, что там эти франты продолжают играть в футбол, хоккей. Я подумал: черт, что же это значит? Действительно ли они такие легкомысленные?».

Что рекомендует правитель Беларуси Лукашенко в борьбе с пандемией? Пить водку, работать в поле.

«Неизвестно, было ли это шуткой. Но пандемию, безусловно, нельзя недооценивать », - призывает Иргл. «Лукашенко непредсказуем. Советует пить водку, брать трактор и пахать... Я действительно не знаю, что об этом думать», - добавляет Сикора.