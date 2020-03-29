Ушел из жизни польский композитор Кшиштоф Пендерецкий 29.03.2020, 15:38

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Выдающемуся польскому композитору было 86 лет.

Утром 29 марта в Кракове в возрасте 86 лет ушел из жизни выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий, передает «Польское радио».

«Я начал играть благодаря дедушке», — рассказывал он в интервью в свой 80-й день рождения. Когда его спросили о начале его музыкального пути, он сказал, что в детстве ему не нравились уроки музыки:

«Я был нормальным ребенком. Мне не очень хотелось учиться. И дедушка со мной договорился, что я должен был учиться полчаса, а за каждые двадцать или пятнадцать минут, не помню, дедушка мне платил. Таким образом у меня появились деньги на конфеты. И оказалось, что это был хороший метод, т.к. я тогда учился в два раза больше. И может быть, поэтому стал хороним музыкантом».

Кшиштоф Пендерецкий в интервью 21 апреля 2019 года признался, что большинство произведений написал по заказу.

Кшиштоф Пендерецкий родился в Дембице (Подкарпатское воеводство). Окончил в 1958 году Государственное музыкальное училище в Кракове. Получил известность в мире как представитель польского авангардного направления в музыке.

В последние годы жизни Кшиштоф Пендерецкий являлся профессором и ректором музыкальной академии в Кракове.

«Своими произведениями он ознаменовал эпоху в польской и мировой культуре, — написал в твиттере в память о Кшиштофе Пендерецком президент Польши Анджей Дуда. — В 80-ю годовщину начала Второй мировой войны прозвучало его монументальное произведение «Польский реквием». Это было одно из последних публичных выступлений великого композитора».