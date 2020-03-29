Благодаря карантину, преступность в Украине сократилась на 30% 1 29.03.2020, 16:00

Арсен Аваков поблагодарил всех, кто придерживается карантинного режима.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о значительном снижении уровня преступности в условиях карантина и эпидемии коронавируса в Украине, сообщает zn.ua.

"Уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, — сказал Аваков в эфире канала "Украина", — однако активизировались мошенники". По словам главы МВД, злоумышленники пользуются обстоятельствами карантина.

"Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения будто бы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщение с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления - не системны", — подчеркнул министр.

Худшим преступлением Аваков называл нарушение режима карантина.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придётся вводить комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придётся вводить и чрезвычайное положение", — добавил министр.

В связи с распространением коронавируса в Украине преступления нередко оказываются связаны с обстоятельствами эпидемии. СБУ изъяла контрабанду ложных "тестов" на коронавирус, завезенных из Турции. Киберполиция Украины отмечает рост активности мошенников, предлагающих маски и лекарства в интернете.