Как белорусским автомобилистам получить максимальные выплаты по страховке? 1 29.03.2020, 16:30

Рекомендации специалистов.

Прошли те времена, когда страховые компании выплачивали хорошее возмещение за ремонт автомобиля, пишет abw.by. Сегодня многие водители задаются вопросом: что делать, если после ДТП страховая выплатила недостаточно средств на ремонт?

1. Водитель пишет заявление в страховой компании. Если автомобиль не сильно битый, то представляет его самостоятельно для первого осмотра. При этом лучше всего первый осмотр производить в автосервисе - так больше шансов, что оценка будет произведена объективно.

2. Кузовной ремонт после ДТП по страховке начинается с оценки повреждений автомобиля и анализа акта осмотра, который выдает страховая компания. Если есть разногласия или неучтенные скрытые повреждения, то в автосервис вызывается страховщик для второго осмотра автомобиля.

Каждый осмотр - это перечисления и выплата денежных средств вам через банк. Выплат обычно в совокупности не хватает как на ремонт, так и на запчасти. Страховая считает по самому минимальному нормо-часу по городу или области, аналогично и по запчастям.

Дальше большинство водителей пользуется не сильно выгодным вариантом, оставаясь в минусе. Кто-то ремонтирует за свои деньги, не разбираясь в нюансах. Кто-то - в гараже или на обычной СТО, причем потом идут с неправильно заполненными документами - страховые их не принимают. Также могут предложить список "интересных" СТО от страховой компании - их услугами редко кто пользуется по понятным причинам.

Чтобы страховая выплатила вам всю сумму, нужна специальная сертифицированная программа и мастер, который при дефектовке порой вступает в споры с оценщиком. Опыт общения важен, нельзя взять цифры из воздуха и зафиксировать их в заказе-наряде и чеке.

Для дополнительных выплат важна и правильная покупка запчастей с соответствующими документами (не все продавцы ими владеют). Иногда запчасти нельзя найти в Беларуси, тогда СТО заказывает их из России, США, балтийских стран. Более того, еще и запчасти нужно выбрать в хорошем состоянии.