Курсом доллара движется Беларусь 29.03.2020, 16:40

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Чего ожидать в ближайшее время от цен на товары?

За курсом валют сейчас следит, наверное, каждый. Ведь любой житель Беларуси понимает: от этого зависит стоимость многих товаров и услуг, пишет журналист «Вечернего Бреста» Светлана Яценюк.

Как сейчас меняются цены, какова будет тенденция и к чему стоит готовиться? В магазинах бытовой техники люди скупили товары, которые продавались по наиболее выгодным ценам. Вероятнее всего, это было связано с тем, что курс доллара начал расти и сработала уже привычная для Беларуси схема: многие вложились в технику, которая была необходима. Не дожидаясь повышения ее стоимости. Отдельная тема - вся линейка товаров, с польскими и украинскими этикетками, которые наиболее часто встречаются на торговых рынках и в мелких частных магазинах. Путь их к нам далеко не всегда лежит через крупных оптовиков, а сотни частных машин, привозивших этот товар из соседних стран, с недавних пор на приколе - и Украина, и Польша, и даже Россия закрыли границы с Беларусью.

Ценные указания для всех

Если пройтись по продуктовому магазину, разница в цене ряда товаров видна не сильно. Что-то по стоимости увеличилось, что-то - осталось на прежнем уровне. Например, все в тех же ценах продаются молоко, творог, сахар. Но подорожала гречка. Причем подорожание произошло резко. К примеру, буквально за день цена килограмма гречки одной марки поднялась на 50 копеек и стала стоить не 1,50 рубля, а два рубля.

Более ярко выраженная картина с поднятием цен наблюдается на рынке. Кофе 500 г молотый, который еще недели две назад продавался за 9,5 рубля, сейчас стоит почти 20 рублей. Подорожали на полрубля-рубль яблоки. И планируется повышение стоимости овощей. Сейчас помидоры, к примеру, можно купить по цене 4-6 рублей за килограмм. Но вскоре, по словам продавцов, цена изменится:

- Это еще идет распродажа товара, приобретенного ранее. Поэтому вот эти помидоры стоят 6 рублей за килограмм. Но надо понимать, что уже сейчас их закупочная цена 6 рублей. А еще надо что-то заработать перевозчику, продавцу. Вероятнее всего, дальше будем продавать по 8 рублей за килограмм.

Примерно так же о подорожании говорит каждый продавец на рынке. И причина такого пересмотра цен одна - рост курса доллара.

На вещевом рынке ситуация примерно та же. Продавцы есть, товар - тоже. Многие предприниматели приобрели все еще до закрытия границ между странами. Поэтому о дефиците товара речи пока не идет. И цены еще многие покупатели держат на прежнем уровне. Но уже подумывают о поднятии.

- Вот эта кофточка стоит $18. При прежнем курсе ее цена - 40 рублей. Но если перевести уже на нынешний курс - она должна стоить 50 рублей. Если доллар приблизится к 3 рублям - мне придется поднять цену. Иначе я буду работать себе в убыток, - рассказал один из работников рынка.

Еще лучше ситуация с подорожанием видна в магазинах по продаже техники. Там рост цен измеряется не в копейках, а в десятках или даже сотнях рублей. Пример: ноутбук, который стоил еще в минувшую пятницу 1300 рублей, подорожал за выходные до 1700 рублей.

- Мы сами не знаем, сколько стоить товар будет завтра. Есть цена на сегодня - сегодня по ней и продаем. Остальное зависит от поставщиков. Сами понимаете, техника поступает из-за границы. Соответственно, закупка идет не в белорусских рублях. И, безусловно, в зависимости от курсов валют будет формироваться цена. Но сейчас она совершенно непредсказуема. Измениться может в любой день, - рассказали в одном из магазинов техники.