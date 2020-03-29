Провальное бюджетное правило Юрий Христензен, kasparov.ru

29.03.2020, 17:25

При текущей цене на нефть резервы России придется тратить на поддержку нефтяников.

Бюджетное правило было введено в 2004 году. По нему расходы бюджета РФ не должны превышать сумму нефтегазовых доходов, рассчитанных из базовой цены на нефть, нефтегазовых доходов и расходов по обслуживанию внешнего долга. Нефтегазовые доходы в разные годы составляли от трети до половины бюджета.

Базовая цена нефти в последнее время составляла 40$ за баррель в ценах 2017 года. Все, что выше (синяя область на графике) пополняло резервы РФ. Все, что ниже (голубая область), доставалось нефтяникам. Из этих денег они осуществляли добычу, разведку и транспортировку нефти, получали прибыль и платили налоги в бюджет.

Когда правительство РФ гордо заявляет о снижении доли нефтегазовых доходов в 2019 году до 40%, это не совсем так, потому что учитывается только голубая область графика. Синяя область - резервы - также формируется за счет нефтегазовых доходов. Из резервов планируется осуществить нацпроекты на 26 триллионов рублей.

Вернее, планировалось. При текущей цене на нефть резервы придется тратить на поддержку нефтяников (красная область на графике), которые добывают, разведывают и транспортируют нефть потребителю, а также получают прибыль и дают 40% доходов бюджета. По прогнозам правительства, резервов хватит на шесть лет.

Прогнозы экспертов не столь оптимистичны - трудности начнутся уже осенью этого года. Эксперты сомневаются в ликвидности резервов. Там может быть спрятана пирамида РЕПО, деньги от "приватизации" Роснефти и "продажи" Сбербанка, кредиты революционным оборванцам по всему миру и другие сомнительные "активы".

Чтобы оценить масштабы неэффективности - на среднюю российскую семью в период с 2004 по 2014 год приходилось по 1000 долларов в месяц от притока валюты в РФ. После 2014 года эта цифра уменьшилась примерно на треть. Если средняя российская семья не отложила 150 тысяч долларов, значит эти деньги кто-то потратил.

Как правительство будет выходить из ситуации? Для этого существует "400 относительно законных способов отъема денег" (с). Например, с 1 января 2019 года начал действовать налоговый маневр. В результате налог на нефтянку будет смещен с экспорта на добычу. За 6 лет цена нефти на внутреннем рынке сравняется с мировой.

Есть и другие способы сбалансировать российские финансы. Например, отказаться от ведения двух горячих и одной холодной войны. Сократить финансирование пропаганды и полезных идиотов по всему миру. Снизить коррупцию и повысить эффективность управления. Но все это вряд ли произойдет при нынешнем российском президенте.

Юрий Христензен, kasparov.ru