Белорус в Литве: Для тех, кто сидит без работы, приостановили выплаты по кредитам 3 29.03.2020, 17:33

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Как COVID-19 изменил жизнь Литвы.

Эмигрант из Барановичей Александр Сушко рассказал intex-press.by, что сейчас происходит в Литве в связи с пандемией коронавируса.

Александр Сушко много лет живет в Литве в сельской местности рядом с небольшим городком Гаргждай, что примерно в 20 км от Клайпеды. По словам Александра, в Литве коронавирус разделил людей на две категории: одним все равно, другие паникуют и периодически устраивают набеги на магазины, сметая с полок все подряд.

– У нас есть небольшой магазинчик рядом с домом. И уже второй раз за месяц сюда приезжают люди из города и скупают все подряд. Я уже даже не выдержал один раз, говорю: «Зачем вы это делаете, потом сами будете жаловаться, что цены растут?!» – рассказывает Александр. – Дефицита-то нет, продукты сразу завозят, но та же гречка, к примеру, смотрю, уже подорожала чуть ли не вдвое. Кто-то просто наваривает на этом. А ведь цены после коронавируса уже никто не опустит!

Литва, как многие европейские страны, сейчас на карантине. Сады работают только для детей пожарных, полицейских и медиков, для остальных – закрыты.

Школы и университеты – на дистанционном обучении, многие работники ушли на «удаленку».

По словам Александра, государство старается поддерживать своих граждан. К примеру, для тех, кто вынужден сидеть без работы, приостановили выплаты по кредитам. Владельцам ресторанов, кафе и другого подобного бизнеса государство пообещало возместить все потери, если они в этот период не будут увольнять своих работников.

– Бывшие коллеги-полицеские рассказывали, что им добавили зарплату на 10% за то, что ездят на вызовы и вынуждены контактировать с большим количеством людей, – говорит Александр.

По словам собеседника, всех, кто приезжает из-за границы, отправляют на двухнедельный карантин.

– Сейчас очень много литовцев возвращается из-за границы. И практически с каждого парома и самолета снимают людей с признаками коронавируса, – говорит собеседник. – Поэтому даже если у человека нет симптомов, но он вернулся из-за границы, он может взять больничный и сидеть дома две недели. При этом никуда идти за больничным не надо: просто звонишь своему врачу.

Александр говорит, что люди сами стараются при признаках недомогания оставаться дома. А тех, кто все же отваживается прийти на работу, работодатели все равно заставляют идти на больничный. Тем более что он оплачивается.