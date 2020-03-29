Гуайдо призвал создать в Венесуэле чрезвычайное правительство 2 29.03.2020, 17:51

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Избранный президент Венесуэлы выступил за меры для предотвращения распространения коронавируса.

В связи с пандемией коронавируса председатель венесуэльского парламента и оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, которого более 50 государств признали временным президентом Венесуэлы, призвал сформировать в стране правительство с чрезвычайными полномочиями, пишет «Немецкая волна». С таким заявлением политик выступил в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter в воскресенье, 29 марта.

Чрезвычайное правительство должно помочь Венесуэле справиться с "беспрецедентной гуманитарной катастрофой", считает Гуайдо. В состав такого кабинета должны войти представители всех политических сил, заявил политик, подчеркнув, что его членом не сможет стать тот, кто был заподозрен в наркоторговле. По всей очевидности, речь идет о Николасе Мадуро, которому Минюст США несколько дней назад предъявил обвинения в торговле наркотиками и отмывании денег.

Гуайдо также выступил за создание гуманитарного коридора для доставки медицинской помощи, которая необходима стране для борьбы с коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. "Если мы не примем необходимые меры, Венесуэла может скоро стать лидером в регионе по числу инфицированных", - предостерег временный президент.

Dada la situación en Venezuela, que se va a agravar con la pandemia, hoy planteo ante el país la necesidad de conformar un Gobierno de Emergencia Nacional y la implementación del Plan José María Vargas con medidas urgentes para atender la emergencia. #SalvemosAVenezuela pic.twitter.com/ppxXL1BLMJ — Juan Guaidó (@jguaido) March 29, 2020

Число инфицированных коронавирусом во всем мире растет. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более чем 680 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 30 тысячи человек, две трети из них в Европе. В Венесуэле зафиксировано 119 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались. По числу зараженных людей на первое место в мире вышли США.

Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом в начале 2019 года, когда ему удавалось мобилизовать общество в свою поддержку. США, Германия и десятки других стран признали его временным президентом. В то же время на стороне Мадуро - армия, а также Россия, Китай и Куба.

Венесуэла считается одной из самых коррумпированных стран мира. Многие венесуэльские военные и политики, предположительно, причастны к торговле наркотиками и нелегальной разработке месторождений полезных ископаемых. Органы юстиции США ведут расследование в отношении Мадуро уже не менее 10 лет и подозревают его правительство в сотрудничестве с диссидентами из бывшей колумбийской повстанческой группировки FARC, переправляющей кокаин в США контрабандным путем через Центральную Америку. Минфин США уже ввел целый ряд санкций против Мадуро и его ближайшего окружения.