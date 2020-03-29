закрыть
29 марта 2020, воскресенье, 20:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Видеофакт: В Орше взлетело на воздух здание котельной

7
  • 29.03.2020, 18:09
  • 5,788
Видеофакт: В Орше взлетело на воздух здание котельной

Под здание заложили 40 килограммов взрывчатки.

При помощи подрыва в Орше снесли старое здание котельной открытого акционерного общества «Оршаагропроммаш», пишут naviny.by.

Для того чтобы подорвать котельную под неэксплуатируемое здание заложили 40 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Работы по подготовке подрыва взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» вели почти две недели.

Предприятие «Оршаагропроммаш» возникло в 1932 году как машино-тракторная мастерская, сейчас оно производит плуги и другое навесное оборудование.


популярное за неделю

Мнение

Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников