Видеофакт: В Орше взлетело на воздух здание котельной 7 29.03.2020, 18:09

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Под здание заложили 40 килограммов взрывчатки.

При помощи подрыва в Орше снесли старое здание котельной открытого акционерного общества «Оршаагропроммаш», пишут naviny.by.

Для того чтобы подорвать котельную под неэксплуатируемое здание заложили 40 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Работы по подготовке подрыва взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» вели почти две недели.

Предприятие «Оршаагропроммаш» возникло в 1932 году как машино-тракторная мастерская, сейчас оно производит плуги и другое навесное оборудование.