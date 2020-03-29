На Филиппинах разбился самолет, который вез врачей и медикаменты 29.03.2020, 18:29

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Иллюстрационное фото

Трагедия случилась при взлете самолета.

На Филиппинах произошла катастрофа с самолетом, который вез врачей и медикаменты. Об этом сообщает местное издание Manila Bulletin (перевод - apostrophe.ua).

Трагедия случилась 29 марта с самолетом авиакомпании Lion Air при взлете из международного аэропорта Манилы. По предварительным данным, на борту было 8 человек.

"Это был один из самолетов, зафрахтованных Министерством здравоохранения страны", - говорится в сообщении.

Известно, что самолет летел в Японию.