Минздрав Украины: Чаще всего коронавирусом болеют люди от 31 до 40 лет 13 29.03.2020, 19:08

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В Украине у более 400-от человек подтвердился коронавирус.

В Украине коронавирусом чаще всего болеют люди, которым от 31 до 40 лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, пишет «Новое время».

«Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, то больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества», — сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В ведомстве заявили, что развернутая статистика заболевания по возрастным группам в Украине сейчас выглядит так:

От 0 до 10 лет — 5,4%;

От 11 до 20 лет — 4,5%;

От 21 до 30 лет — 12,5%;

От 31 до 40 лет — 22,4%;

От 41 до 50 лет — 20,4%;

От 51 до 60 лет — 21,3%;

От 61 до 70 лет — 11,9%;

От 71 до 80 лет — 1,4%;

От 81 до 90 лет — 0,2%.

По данным Минздрава по состоянию на 29 марта в Украине зарегистрировано 418 случаев COVID-19, из них девять — летальные. Пятеро пациентов уже выздоровели.