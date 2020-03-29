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Синоптики: В понедельник будет до +6 градусов

  • 29.03.2020, 19:23
Синоптики: В понедельник будет до +6 градусов

Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 30 марта.

Порывистый ветер и до плюс 6 градусов ожидается в Беларуси 30 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны, днем по юго-востоку ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер северный порывистый, местами сильный порывистый до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 градусов по северо-западу до 2 градусов тепла по юго-востоку страны. Днем будет от 0 до плюс 6 градусов.


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