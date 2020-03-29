Патологоанатом из Нью-Йорка о том, как будет развиваться эпидемия в Беларуси 4 29.03.2020, 19:36

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Фото: Reuters

Рано или поздно карантин объявят.

Врач-патологоанатом одного из городских госпиталей Нью-Йорка, уроженка Беларуси Анастасия Пигаль рассказывает «Белсату», как изменилась ее работа с началом эпидемии, каких людей не хватает белорусскому Минздраву и чему наши врачи могут поучиться у армии США.

- Чем можно объяснить то, что США вышли на первое место в мире по количеству заболевших COVID-19? Где американцы допустили главные ошибки в сдерживании эпидемии?

- Многое из того, что делает США страной, благоприятной для бизнеса, приносит и риск для распространения инфекций – большой поток путешественников, плотно населенные города и разнообразие культур. Вопрос, что можно было сделать лучше в начале эпидемии, будут изучать эксперты в ближайшие месяцы, по мере развития ситуации. Это незнакомая проблема для современного общества и политиков. Поэтому часть уроков этой эпидемии, к сожалению, будут получены на собственных ошибках.

Одной из основных причин медленной реакции на приближающуюся эпидемию называют то, что американская система здравоохранения запоздала с поставками наборов для тестов на этапе, когда ещё можно и нужно было отслеживать инфицированных людей. Неделя задержки с началом жёсткого карантина в большом городе может означать тысячи новых заболевших.

Сейчас, в ситуации, когда вирус присутствует у большого числа здоровых носителей и легкобольных, широкое тестирование не имеет смысла. Социальное дистанцирование и изоляция больных стали основным способом борьбы с ростом заболевших. Поэтому, а ещё, чтобы сэкономить средства защиты, тестирование недавно стали делать только серьезно больным людям и медикам – там, где результат будет полезен для пациента или общества.

Кстати, в штате Нью-Йорк тесты бесплатны. Лечение же, скорее всего, будет оплачиваться страховкой. Госпиталя, принадлежащие городу, обслуживают людей и без страховки.

- Как эпидемия отразилась на вашей работе?

- Сразу скажу, что в США есть небольшая разница в организации лабораторий. Здесь патологоанатомы могут заведовать как клинической, так и анатомической лабораторией, или даже двумя одновременно. В Беларуси это отдельные врачебные специальности. Поэтому врач-патологоанатом в Штатах иногда бывает вовлечён в организацию клинических тестов.

С началом эпидемии часть сотрудников нашей, анатомической, лаборатории начала помогать другим подразделениям обрабатывать и вводить результаты тестов на вирус, приходящие из других лабораторий.

Кроме универсальных вопросов добавляются специфические заботы: например, решить что делать, если число умерших превысит возможности временного хранения в госпитале. Подобные задачи сейчас стоят перед каждым госпиталем в городе. Мы все видим, что происходит в Италии.

Фото: Stefan Jeremiah / Reuters / Forum

Также приходится думать, как поддержать рабочее настроение в коллективе. Естественно, что люди переживают за себя и за своих близких, наблюдая, что происходит вокруг. Особенно тревожат новости о серьезно заболевших сотрудниках госпиталя.

- В начале эпидемии в Италии врачи часто заражались сами и передавали вирус другим людям. В силу профессии медики рискуют заболеть больше остальных людей. Насколько высок этот риск среди патологоанатомов в связи с их работой?

- Итальянские врачи советуют сейчас подходить к любому пациенту и даже здоровому человеку как к инфицированному. Для лаборатории эта концепция не нова: в диагностической работе патологоанатомов риск инфекции присутствует всегда. Поэтому к любому кусочку живой ткани человека, даже биопсии, мы относимся как к зараженному.

Туберкулёз – классический пример устойчивой инфекции, которая может попадать в воздух во время исследования. Защитные средства при коронавирусной инфекции будут похожи на те, которые используются при подозрении у пациента на туберкулёз.

Фото: Andrew Kelly / Reuters / Forum

В последние несколько недель приходится еще больше думать о том, как сделать, чтобы работники лаборатории не передавали вирус друг другу – это и маски, и расстояние при общении, и собрания в электронном виде.

Для тех, кто проводит вскрытия, специалисты центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустили дополнительные подробные рекомендации по соблюдению правил безопасности.

- Ваша подпись появилась под открытым письмом белорусских врачей зарубежья к властям Беларуси с девятью требованиями, среди которых – введение в стране карантина и своевременное информирование о статистике заболеваемости и мерах борьбы с эпидемией. Как на это письмо отреагировал Минздрав, а как – обычные врачи?

- Ожидать прямую реакцию от властей на это обращение, как и на множество сильных выступлений в прессе, не приходится по многим известным причинам. Мы ничего нового не сказали в обращении, только изложили на одной странице то, что уже давно прозвучало из разных уст.

Фото: Starmax / Backgrid / Backgrid UK / Forum

Мне показалось, что комментарии Минздрава стали смелее, скорее всего в ответ на мощную волну информации и протеста в независимой прессе. Но пока ничего не меняется, пока люди ходят на концерты и в гости, толпятся в метро или очереди, эти комментарии властей не имеют смысла.

Насколько я знаю, врачи в Беларуси догадываются о обстановке в стране, ведь проводятся учения, меняются расписания и освобождаются больницы, но без объективной статистики планировать какие-либо локальные меры сложно. В форумах врачей пока присутствует весь спектр мнений – так же как и в обществе. Не стоит забывать, что большинство русскоязычных форумов находятся на российских серверах и власти обеих стран имеют доступ к этой информации.

Фото: Vanessa Carvalho / Zuma Press / Forum

- В Витебске умерла женщина, поступившая в больницу с пневмонией и поэтому сдавшая тест на коронавирус. Согласно Минздраву, он был отрицательный, но некоторые родственники не верят этому. Можно ли установить от чего именно умирает пациент при наличии у него нескольких болезней, в том числе коронавируса?

- Вирус можно определить в мазке или в образце ткани лёгкого и после смерти – если тест вообще будет сделан. Только таким образом можно подтвердить инфекцию и поставить диагноз – как до, так и после смерти. Изменения в тканях при коронавирусе неспецифичны, то есть подобные изменения могут произойти по разным причинам. Однако в спокойное время такие случаи болезни лёгких бывают нечасто. И увеличение числа умерших с одинаковыми проявлениями может свидетельствовать об общей причине, в данном случае о коронавирусе.

Решение же, что назвать в качестве основной причины смерти, в руках врача. Тут всегда присутствует доля субъективности, которая в первую очередь зависит от опыта и знаний специалиста, а также наличия четких опубликованных критериев того или иного заболевания. Понятно, что наличие тестов или решение их использовать – в ведении администрации.

- Допустим, власти откликнулись на призыв общества и ввели в стране карантин. Что важно было бы сделать дальше?

Фото: Vanessa Carvalho / Zuma Press / Forum

- Рано или поздно в Беларуси будет объявлен карантин. Конечно, чем позже это будет сделано, тем более серьезной будет волна тяжёлых больных, тем меньше людей сможет выжить и тем больше медиков пострадает. Большинство стран сейчас сфокусировалось на том, чтобы разгрузить систему срочной медицинской помощи. Например, многие клиники в США перевели свою амбулаторную помощь на бесконтактную основу – по телефону или интернету.

Телемедицина переживает свой самый крутой подъем. Она позволяет большому числу пациентов получить консультацию, не подвергая риску медиков и окружающих. Врачи при этом занимаются своего рода сортировкой пациентов и направляют потоки людей в зависимости от тяжести и наличия мест. В некоторых местах в эти дни более 90% визитов проходят удаленно. Пациенты с лёгким течением болезни остаются дома на жёстком карантине под удаленным наблюдением врача. Только тяжёлые больные попадают в больницу.

Усилий одного государства было бы недостаточно чтобы организовать подобную службу в Беларуси. Но вместе с волонтерскими группами из IT-компаний, я думаю, это реально. Именно поэтому так важно сотрудничество государственных структур с общественными инициативами. Поэтому так важно со стороны государства создание условий взаимного доверия и открытости в решении этой беспрецедентной задачи.

-Что можно ответить критикам карантина – тем, кто обращает внимание на его экономические последствия? Не стоит ли поучиться у Швеции, которая ввела частичный карантин, позволяющий не заглохнуть экономике?

- Жесткие карантинные меры в масштабах страны – тяжёлое испытание для многих людей. Мы слышим разговоры о глубоком экономическом спаде. На персональном уровне это может означать потерю работы и средств к существованию тысяч людей. Это трудно даже для жителей развитых стран.

Фото: Oliver Doyle / Reuters / Forum

Государство может помочь снижением налогов, запретом на выселение из квартиры за неуплату, или обязательной отсрочкой выплат по кредитам, а также инвестированием в сильно пострадавшие отрасли и малый бизнес. Именно на такие случаи государства создают резервные фонды. Не случайно на днях в новостях прошли заявления глав разных стран о больших государственных программах восстановления экономики.

Однако правительства далеко не всех стран согласны идти на радикальные меры по ограничению распространения эпидемии, считая, что это слишком сильно ударит по экономике. Вопрос, стоит ли жертвовать доходом государства ради сохранения абстрактных, на данный момент, человеческих жизней, из разряда философских. Это вопрос базовых ценностей. В том числе базовых ценностей каждого из нас. Очень возможно, что в далёкой перспективе и экономический выигрыш будет на стороне государств, оберегающих свой народ. Пока мы не знаем ответов на многие вопросы, но видим, что многие страны, начавшие с мягких мер, вынуждены были в последствии ужесточить карантин.

- Что бы вы посоветовали сейчас белорусским медикам?

- Большая часть задач, которые стоят перед белорусской медициной сегодня находятся в плоскости организации. Это касается любой страны, столкнувшейся с эпидемией. Такой сложный комплекс проблем требует слаженной работы талантливых менеджеров и специалистов в разных областях. Нужны творческие люди со способностью прогнозировать ситуацию и брать на себя риск и большую ответственность. Беларусь богата такими людьми.

К сожалению, нынешняя вертикаль управления здравоохранением в Беларуси до сих пор подбирала руководителей по другим качествам. Например, кто-то должен набраться смелости и объявить, что в стране уже широко распространяется вирус и что эпидемия перешла в новую фазу, с которой надо бороться другими методами. Но, мы видим, что никто на сегодня не взял на себя этой ответственности.

Есть свидетельства о том как в американской армии поменялся подход к кризисным ситуациям от «Всегда подчиняйся приказу» к «Если приказ выглядит неверным, действуй как считаешь правильным». Второй подход привел к более высоким результатам. Белорусские врачи и руководство на местах должны получить ту степень самостоятельности в кризисе, которая позволит им самим решать локальные проблемы наилучшим образом. Государство только должно им всячески помогать, координировать усилия и снабжать всем необходимым, включая объективную информацию.

- Могут ли наши врачи, работающие за границей, как-то помочь коллегам в Беларуси?

- Врачи уже делают то, что нужно, – общаются между собой и делятся опытом на личном уровне. Было бы полезно стимулировать этот обмен информацией – как внутри страны, так и через границы. Тем более, что хоть проблемы и опыт у медиков в Минске и в маленьких городах разные, все они столкнутся с похожими задачами. Медики, работающие за рубежом, сейчас наблюдают и участвуют в беспрецедентных мерах, организованных в их странах. Это громадный опыт, который мог бы пригодиться и в Беларуси. Другое дело, что многие из них сейчас очень заняты на работе, но даже врачи из Италии в эти дни отвечают на вопросы и делятся опытом.

Кроме того, англоязычная литература быстро пополняется информацией из разных стран. Один из активных бесплатных медицинских сайтов, Medscape, привлекает комментарии со всего мира. Публикуются предварительные данные исследований по этой эпидемии. Врач любой специальности, владеющий английским языком, может перевести конспект статьи для коллеги в Беларуси, и, при необходимости, провести поиск статей. Поэтому, я думаю, сейчас врачам необходимо связаться друг с другом, обновить контакты и побеспокоиться о друзьях и коллегах по разные стороны границ.