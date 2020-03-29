Как коренные минчане отказались от жизни в столице и за $100 купили дом на Крупщине 3 29.03.2020, 19:58

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Своим решением семья шокировала родных и друзей.

Восемь лет назад эта семья отказалась от столичной жизни и переехала в Крупский район. В агрогородке Обчуга всего за 100 долларов купили дом с 200-летней историей, чтобы забыть о городской суете и жить в ладу с природой.

Встретиться с Мариной Леушиной журналисты mlyn.by договорились в библиотеке-клубе агрогородка, где она работает заведующей.

— Посмотрите, какие талантливые у нас ребята, — Марина Александровна сразу ведет на выставку в основной зал клуба. — Это наши юные художницы Вика Чирикова и Алина Давыдко нарисовали. Еще и талантливые артисты есть. Недавно инсценировали белорусскую сказку «Пых», зрители остались в восторге.

С воодушевлением рассказывает о своей работе, показывает поделки, театр-батлейку, которую сама смастерила. Слушаешь, восхищаешься и понимаешь — человек на своем месте. А восемь лет назад, переезжая в Обчугу, и не надеялась найти работу по душе и призванию.

Марина — художник декоративно-прикладного искусства, работала в Минском туристско-экологическом центре, а ее муж Дмитрий — на заводе «Атлант». Жили в двухкомнатной квартире в центральном районе города. Младший сын Тимофей ходил в детский сад, старший Александр — в школу. И вдруг идея — переехать жить за 150 километров от столицы. Коллеги, друзья, родители недоумевали, считали это решение необдуманным.

— Да как-то всегда в деревню тянуло, — объясняет Марина. — Хотя мы с мужем коренные минчане. У моих родителей была дача в Слуцком районе. Ездили туда редко: далеко от Минска. Еще с детства остались воспоминания о поездках: головокружительный свежий воздух, аромат цветов и соснового леса, ощущение полной свободы.

Потеряла покой и сон…

Детские воспоминания все чаще толкали к мысли о домике в деревне. Но в ежедневном режиме «дом-работа-дом» места для ее реализации не оставалось. Помог случай…

— Мой брат Виталий искал дом в сельской местности — хотел переехать с семьей, — вспоминает Марина. — Обратился к моей свекрови за помощью, ее родители когда-то жили в Крупском районе. Виталик схватился за эту идею. Так, не успев опомниться, всей семьей поехали в Обчугу смотреть дома. Честно говоря, для меня эта поездка была шоком: 150 километров от Минска, далеко. Но когда приехали… Знаете, как бывает: увидела — и влюбилась навсегда. В итоге брат жилье не выбрал, а я потеряла покой и сон. Мне приглянулся один домик. Там 30 лет никто не жил — дом и земля вокруг него были запущены. Но мне казалось: вот он — рай! Дело шло к моему 31-му дню рождения. И я попросила мужа сделать подарок: купить тот дом в Обчуге. К тому же продавали его всего за 100 долларов.

Сначала отпуск и выходные проводили в Обчуге, а через три года решили переехать.

— Без Обчуги жизни уже не представляла. Да и дети в один голос: «Хотим в деревню», — вспоминает Марина. — Старший сын как раз шел в десятый класс, а младший — в первый.

Единственное, о чем переживали супруги, — работа. Но и здесь у них все сложилось. Марина сначала устроилась в школу: работала в продленке, вела кружки. А потом предложили должность заведующей в библиотеке-клубе. Муж переобучился и пошел работать на участок электросетей.

Панская усадьба и 200-летние дома

Дом Леушиных стоит на окраине, а это три километра от ее работы. По пути Марина рассказывает историю деревни.

— Первое упоминание о селе датируется 1590 годом. Тогда поселение называлось Красным Ставом. Вот там, на горке, остались руины панской усадьбы, точнее — сарая для хранения сена, — показывает Марина. — Рядом был спиртзавод, паровая мельница. Это уникальное место. И у нашего дома есть своя история. Ему 200 лет! Когда-то у пана работали два брата. И так хорошо плотничали, что он решил подарить им старую усадьбу, которую братья поделили на два дома. Вот в одном живем мы, второй — через дорогу. И вы представляете, из каких качественных бревен сложен дом, что пережил войну, два пожара и даже сегодня менять бревна не нужно.

И действительно, дом как из сказки: большие деревянные бревна, резные ставни на окнах. Леушины в доме сделали четыре комнаты, подключили воду, обустроили душевую.

— Русская печка — наша кормилица, поставишь еду, так она до утра может быть горячей. А какие вкусные в ней супы, каши, хлеб! — с улыбкой рассказывает Марина.

Во дворе разбили огород и цветник. Дмитрий оборудовал зимний сад, веранду и мастерскую, о которой мечтал. Теперь занимается столярными работами.

Их история так воодушевила родителей Марины, что они тоже купили домик по соседству.

В Минск их совсем не тянет. Хотя возможность вернуться есть: Марину зовут на работу, есть две квартиры (в одной живет сын-студент, вторую — сдают). Но семья намечает планы в Обчуге — капитальный ремонт дома и строительство полноценного санузла и бани.

— У нас спрашивают: «Не скучаете по Минску?» Скучать? Кроме дивана, в городе ничего не видишь: с работы — и сразу в квартиру. А здесь жизнь настоящая. Люди другие — каждый с тобой поздоровается, спросит, как дела. Когда ездим в Минск отведать сына, думаем, быстрее бы в деревню. Прямо голова болит от городской суеты, — добавляет Марина.