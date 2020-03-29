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В Италии коронавирусом заболели почти 100 тысяч человек

  • 29.03.2020, 20:11
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В Италии коронавирусом заболели почти 100 тысяч человек
Фото: ЕРА

Министр здравоохранения страны заявил о разгаре эпидемии.

В воскресенье, 29 марта, в Италии заявили о смерти 756 человек от коронавируса Covid-19 за последние сутки. Об этом сообщает "La Stampa" (перевод - apostrophe.ua).

Таким образом, общее число умерших с подтвержденным диагнозом коронавирус составляет 10 779 человек. Общее число заболевших составляет, по состоянию на вечер воскресенья – 97 689 человек и приближается к зловещей отметке в 100 000 человек.

При этом в Милане наблюдается увеличение количество подтвержденных случаев коронавируса – 546 человек против последней "суточной" цифры в 314 случаев.

"Мы находимся в разгаре эпидемии", – заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.


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