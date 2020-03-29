В Москве и Подмосковье вводят карантин для всех жителей 6 29.03.2020, 20:25

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Покидать квартиру разрешается только в нескольких случаях.

В Москве вводят обязательный режим самоизоляции для всех жителей, начиная с понедельника, сообщил мэр города Сергей Собянин, передает ВВС.

Об аналогичных мерах для Подмосковья заявил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

- обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

- поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания,

- необходимости вынести бытовой мусор.

"А в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы", - сообщается на сайте Собянина.

Новый режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из него, речь идет о том, что нельзя будет без веской причины передвигаться по городу, уточняется на сайте мэр.

Разметка для социальной дистанции и выплата для потерявших работу

Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров. Исключение - только поездки на такси.

Магазины, аптеки и любые другие организации обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

Московские власти также введут региональную компенсационную выплату безработным. Общий размер пособия по безработице и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц.

Выплата будет назначена автоматически, без заявлений, пояснил Собянин.