«Белорусы не верят Лукашенко и делают все вопреки тому, что он говорит» 29.03.2020, 20:40

Рассказ белоруски из Испании о ситуации с COVID-19.

"Это война" – так белорусская журналистка и гид Ольга Улевич описывает ситуацию с пандемией коронавируса в Испании. Вот уже восемь лет она живет в Каталонии. Как и все остальные, вот уже почти две недели – в жестоком карантине.

Ольга рассказала «Радыё Свабода», как с ростом смертности от COVID-19 в Испании радикально изменилось отношение к угрозе коронавирусной инфекции. Она советует белорусам не бояться потерять деньги и как можно скорее идти на карантин или самоизолироваться. В Испании на 25 марта было зарегистрировано более 42 тысяч случаев инфицирования COVID-19, 3434 человека умерли, в том числе 738 – за последние сутки.

"У меня еще были экскурсии, когда уже было много инфицированных"

Ольга Улевич ежедневно описывает ситуацию с пандемией коронавируса в Испании на своей странице в фейсбуке.

— Я пытаюсь через социальные сети убедить людей, чтобы они скорее меняли свое мнение. Сначала я тоже была беззаботной, смотрела, как в Италии растут цифры жертв, думала, что это же итальянцы, которые действительно более легкомысленные, чем испанцы. Хотя и те, и другие – южные народы, но есть между ними разница, иногда очень существенная. Я думала, что это итальянцы могут не выполнять карантин.

Когда в Испании ввели карантин, у нас было около 300 больных. Карантин был очень жесткий – все реально сели по домам. Карантин начался в субботу, но многие люди из Барселоны и Мадрида еще в четверг и пятницу выехали в свои дома на море. Детей на 14-дневные каникулы отправили, и люди решили, что если дети на каникулах, то можно и для себя сделать каникулы. В результате у нас огромное количество случаев коронавируса – в городке на юге Испании, куда все мадридцы приехали. А самая сложная ситуация сейчас в Мадриде.

Мое мнение изменилось в один момент, с началом карантина. Сначала я несерьезно относилась, у меня даже были какие-то экскурсии, когда уже было много инфицированных, но не было погибших. Еще приезжали туристы, гуляли. Это было все как будто не о нас. То же самое отношение я вижу сейчас у тех, кто живет в Беларуси или России. Правда, многие сами себя посадили на карантин и сделали абсолютно правильно, так как отправить страну на карантин – большие деньги, на что власти Беларуси, это уже все знают, не пойдут.

Правительство государства ответственно за ситуацию, к нему приходят все цифры, оно должно принимать это решение. Мы в Испании поэтому их и выбрали как самых умных, чтобы они нам в эти трудные времена показывали, как правильно жить, как спасаться, как запасаться.

"Даже после двух недель госпиталя инфицированные должны еще две недели сидеть дома"

Сейчас Ольга Улевич находится на карантине в своем доме в каталонском городке под Жироной:

— В городке, где я живу, еще неделю назад был заболевший коронавирусом. Процесс выздоровления очень длинный – две недели минимум, а то и больше. Те заболевшие, которых через две недели выписывают из больницы, еще две недели сидят дома на карантине. До конца еще не известно, что дальше происходит. Якобы считается, что в течение двух недель после выздоровления ты все еще может быть носителем и заразить.

Мы сейчас в очень тяжелом психологическом состоянии. Более 10 дней сидим на карантине, а цифры только вверх идут. За позапрошлую ночь умерло 500 с лишним человек. В Мадриде очереди в крематорий, ведь город большой. За последние два дня в Мадриде умерли 416 человек, из них 90% – от коронавируса, но есть и другие умершие, как в любой день. Сейчас их кладут в холодильные камеры в Ледовом дворце. Кремация происходит 3-4 часа, за день можно пропустить 60-70 человек, а их 416.

"В храмах нет служб, умерших не отпевают"

Белорусская журналистка говорит, что власти Испании ничего не скрывают от людей:

— Завтра цифры жертв будут только больше. Каждый день я просыпаюсь и думаю, что страшно включить телевизор. Сначала было страшно услышать, что умерли 200 человек, потом что умерли 400 человек. И это уже не об Италии, а о нас. 25 марта были 738 умерших. Это какая-то нереальная ситуация.

Сначала у друзей из Беларуси я наблюдала первую скептическую реакцию: мол, придумано все, лечится хлоркой или чем-то еще. Проходит некоторое время, человек больше углубляется в информацию, видит грузовики, которые везут умерших стариков в Бергамо, и все понимает. Отменяются Олимпийские игры, торжества на Пасху, не будет никаких шествий, на площади в Ватикане не будет ни одного человека. В храмах нет служб, и умерших не отпевают. С ними не приезжают прощаться, лишь несколько человек – жена или дочь. Умирают в основном мужчины.

"Журналисты потребовали, чтобы давали развернутую информацию о каждом умершем"

Ольга Улевич объясняет, как взаимодействует пресса и власти во время пандемии в Испании:

— Журналисты потребовали, чтобы было несколько пресс-конференций в день, чтобы давали развернутую информацию о каждом умершем (все его патологии) – министры прислушались и стали давать информацию чаще и подробнее.

Сейчас никто никуда не ходит, ввели огромные штрафы. Карантин объявлен до 12 апреля, до Пасхи, но этим ни одна страна не ограничится. Хорошо, если на месяц или полтора, а не на месяцы. Потому что к пику мы еще не дошли. А дойдем к нему с большей цифрой, чем Италия.

Я – индивидуальный предприниматель, работаю в туристической сфере. Я закрылся, не работаю. Теперь я абсолютно без дохода. На пятый день после введения карантина правительство постановило направить 200 млрд евро в экономику Испании, чтобы заплатить тем, кто пойдет на карантин, чтобы платить пособия безработным.

Этот кризис временный. Нас готовят, что он может продлиться 3-4 месяца, полгода, до сентября. И потом все перезапустится. Владельцев предприятий просят сохранять рабочие места за людьми, выплачивать им финансовую помощь. Введен мораторий на ипотечные кредиты.

Глава правительства обратился к владельцам жилья, которые его сдают, чтобы они не выселяли людей, которые потеряли работу и не могут платить за аренду. Испанцы не белорусы, здесь почти никто не имеет денег в запасе. Другой менталитет. Человек, потерявший работу, может месяц прожить, а другой – вряд ли.

"Не бойтесь потерять деньги. Закрыться все равно придется"

Опираясь на испанский опыт, Ольга дает несколько советов.

— Не бойтесь потерять деньги. Я на себе это проверила. Если перед тобой стоит какое-то решение, как правило, связанное с потерей денег, – закрыть предприятие, потерять деньги – не надо бояться этого. Все равно все закончится тем, что придется закрыться, только тогда это уже приведет к потере человеческой жизни. Примите решение в пользу безопасности жизни. А закрыться все равно придется. И это нужно сделать уже сейчас.

Как мне кажется, белорусы сориентировались, и многие на частном уровне приняли решение – детей в школу не пускают, самоизолируются. Нужно, чтобы это произошло на государственном уровне. Может, действительно не все закрывать, но дать людям маски, респираторы, держать дистанцию два метра между рабочими местами. Антисептики поставить. Я знаю, что во многих местах это сделано.

"Куда ходит белорусский пенсионер? Раз или два в неделю в магазин? Так это и есть карантин"

Ольга Улевич объясняет высокую смертность от коронавируса в Италии и Испании тем, что там очень много старых людей, ведущих активный образ жизни:

— С утра 80-90-летние – в баре, обед – в ресторане, вечером – в кафе футбол смотрят. Они тусовались и в результате заражались. А белорусские пенсионеры и так живут как на карантине. Куда ходит наш пенсионер? Раз или два в неделю в магазин. Так это и есть карантин. Сейчас нас посадили на карантин, и он заключается в том, что мы не имеем права никуда ходить, кроме как в магазин. Если раньше нам не ограничивали количество походов в магазин, то сейчас есть нормы. Накупил и сиди дома, думай о других. Если тебе не страшно заболеть, подумай, что ты можешь быть носителем, ты как таксист для этого коронавируса.

Хотите умереть – умирайте, но есть другие люди. Полиция в маленьких городках разослала сообщения, что люди несут даже уголовную ответственность, если из-за нарушения карантина умрет пожилой человек, с которым они вместе живут. Когда сын живет с матерью, которой 76 лет, то она (это уже подтверждено тысячами случаев) не перенесет коронавирус, поэтому или дети, или сиделка понесут уголовную ответственность, если они ее заразят из-за нарушения карантина. Не сейчас, конечно, а потом эти действия будут оценены как преступно безответственные или по случайности. Непродуманные, безответственные действия могут привести к смерти пожилого человека.

Война. На самом деле это война. Ты видишь цифры погибших, видишь, что справляются крематории, видишь новые больницы как в Китае – на 5 500 тысяч человек в Мадриде, где самая сложная ситуация. Как ни странно, не такая страшная ситуация в Барселоне, туристическом городе. А вот в деревне Игуалада под Барселоной сейчас около половины смертей в Каталонии. Эта деревня под святой горой Монсеррат оцеплена по периметру, туда нельзя въехать, из нее нельзя выехать уже более 10 дней. Мы все сидим дома, улицы патрулируют полицейские машины. Если ты едешь на работу, должен документ предоставить. И проверят, действительно ли туда едешь.

"Белорусы не верят Лукашенко и делают все вопреки тому, что он говорит"

В Испании люди доверяют властям и прессе, прислушиваются к советам и рекомендациям властей, констатирует Ольга Улевич:

— В Беларуси все наоборот. Если Лукашенко в телевизоре сказал, что никакого коронавируса нет и надо садиться на трактор, люди реагируют следующим образом: значит, всем капец, надо дома сидеть. А если бы Лукашенко выступил и сказал: "Дети, не ходите в школу, люди, не ходите на работу, всем разрешаю ничего делать", то люди сразу бы на работу побежали и в школы. У наших людей другая психология. Нам говорят одно, а мы, используя весь свой исторический опыт, принимаем противоположные решения. А в Испании как сказали власти, так люди и выполняют. Это, кстати, очень помогает жить, даже в мирное время.

Меня спрашивают: а если турист все же приедет? Пусть приезжает, но закрыты все отели, их переоборудуют под госпитали. Закрыты все рестораны. Открыты только магазины с продуктами. Закрыт собор Саграда Фамилия, давно закрыты дома Гауди, все футбольные матчи и концерты отменены. Если турист будет скитаться по улицам, к нему через пять минут подъедет полиция и тут же отправит на карантин, только неизвестно куда, потому что отели закрыты.