От футболок к маскам: Швейные фабрики Грузии перепрофилировались на время пандемии 1 29.03.2020, 20:50

Грузинские бизнесмены помогают населению в период пандемии коронавируса.

Грузинские швейные фабрики начали массовое производство медицинских масок. В последние недели в Грузии, как и во многих других странах, приобрести маски в аптеках или магазинах практически невозможно. Теперь местные производители обещают в значительной мере удовлетворить спрос на многие средства защиты, которые необходимы в период пандемии, сообщает «Настоящее время».

В обычное время швейная фабрика в Поти производит одежду для зарубежных спортивных брендов и футбольных клубов. Среди постоянных заказчиков этого совместного грузино-турецкого предприятия – Adidas, Nike и другие. Теперь же производство почти полностью перепрофилировано. Основные мощности фабрики переведены на пошив медицинских масок.

"В связи с распространением коронавируса мы на первом этапе планируем пошить 500 тысяч медицинских масок и передать их государству. Сырье уже получено, обработано, сотрудники приступили к процессу", – говорит директор фабрики Дженгиз Оскендир.

Местное изделие само по себе простое – маска состоит из двенадцати слоев обычной медицинской марли. Но производители обещают надежную защиту, к тому же эти маски можно использовать многократно. Изготавливаются они в соответствии с рекомендациями Минздрава. Власти Грузии намерены с помощью местных производителей в короткие сроки и с минимальными затратами удовлетворить потребность в масках на внутреннем рынке. К процессу производства уже подключились до десяти фабрик.

"Если мы в течение 30 секунд будем обрабатывать специальным препаратом руки, то добьемся дезинфекции хирургического уровня. Надо соблюдать рекомендации и тщательно обрабатывать область ногтей и пальцев", – советуют в Минздраве.

Антисептики, которые еще месяц назад можно было свободно купить в любой аптеке и большинстве магазинов, теперь в дефиците. Но спрос продолжает расти, и его по мере возможности пытаются удовлетворить местные компании.

"С тех пор как в стране был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, наша компания работает в чрезвычайном режиме. Производство ведется в 24-часовом режиме. Также мы приняли решение снизить цены на продукцию, чтобы сделать ее доступной каждому. Сделали максимальную скидку не только на антисептики для рук, но и на всю линию дезинфицирующих средств", – рассказывает Лика Микава, менеджер компании по производству дезинфицирующих средств.

Но местные предприятия пока не в силах обеспечить замещение всей импортной продукции, которая оказалась востребованной во время пандемии. Например, в Грузии не производят медицинские перчатки, которые сейчас также в дефиците. Власти Грузии обещают решить эту проблему в ближайшее время за счет импорта. А местным производителям обещают максимальную поддержку. В правительстве признают, что готовятся к вероятному ухудшению ситуации в стране. По прогнозам местных специалистов, число заболевших будет расти, а вот уровень экономики и доходы граждан – падать.