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В Испании за сутки жертвами коронавируса стали более 800 человек

  • 29.03.2020, 22:58
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В Испании за сутки жертвами коронавируса стали более 800 человек
Фото: Getty Images

Всего от коронавируса в стране умерли 6 528 человек.

В Испании за минувшие сутки, 28 марта, жертвами коронавируса стали более 800 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным испанских органов власти, от заболевания коронавирусом уже умерли 6 528 человек. За последние сутки в стране насчитали 838 новых летальных случаев вследствие COVID-19.

Также за минувшие сутки в Испании выросло количество подтвержденных случаев коронавируса. По состоянию на утро 29 марта коронавирус подтвердили у 78 797 случаях, что на 6 тысяч превышает показатель предыдущих суток.

Согласно данным Университета Хопкинса, по количеству инфицированных Испания занимает 4 место среди стран со вспышкой коронавируса.


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