Пенс: Сегодня альянс США и Израиля сильнее, чем когда-либо 3.03.2020, 8:04

Майк Пенс

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Это определяет баланс сил на Ближнем Востоке.

Вице-президент США Майк Пенс во вторник выступил на конференции Американо-израильского комитета по связям с общественностью, сообщает «Голос Америки».

В начале своего выступления Пенс рассказал о предпринимаемых властями США усилиях по борьбе с вспышкой коронавируса, отметив, что для президента Трампа «нет более важного приоритета, чем здоровье и безопасность американских граждан». Как уточнил Пенс, президент поручил ему выработать межведомственный подход к борьбе с распространением заболевания. «Хотя, как сказал на прошлой неделе президент, риск для американской общественности остается низким, вы можете быть уверенными, что мы готовы ко всему», – подчеркнул он.

Пенс подчеркнул тесные и давние связи между США и Израилем. «Мы поддерживаем Израиль, потому что его идеология – это наша идеология, его ценности – наши ценности, его борьба – наша борьба. Мы поддерживаем Израиль, потому что верим в торжество правильного над неправильным, добра над злом, свободы над тиранией», – заявил вице-президент.

По словам Пенса, Трамп принял множество мер, доказывающих, что США поддерживают Израиль, в том числе признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, признал, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан не являются незаконными, и признал Иерусалим столицей Израиля. США также представили свой мирный план по урегулированию палестино-израильского конфликта. «Мир потребует компромиссов, но я обещаю вам: Америка никогда не пойдет на компромисс, когда речь идет о безопасности Израиля», – заверил Пенс.

Как напомнил вице-президент, Трамп также закрыл офис «Организации освобождения Палестины» в Вашингтоне, когда палестинская администрация не приняла надлежащих мер по пресечению финансирования террористов, убивающих невинных израильских граждан.

Как отметил Пенс, американская администрация также борется с антиизраильскими предрассудками в ООН, о чем свидетельствует решение выйти из Совета по правам человека и прекращение финансирования Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам. «Мы боремся с антисемитизмом как на мировой арене, так и у себя в стране», – подчеркнул Пенс.

По словам Пенса, Соединенные Штаты проводят кампанию максимального давления на Иран, и эта кампания приносит результаты: «иранский народ протестует против режима, иранская экономика сокрушается под гнетом беспрецедентных американских санкций, и теперь Иран вынужден выбирать между заботой о собственных гражданах и финансированием своих марионеток, сеющих насилие в регионе».

«При президенте Дональде Трампе Америка никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие», – заверил Пенс.

Указав на подъем антисемитизма во всем мире, Пенс добавил, что в последнее время речь идет не только о ненависти к евреям и иудаизму, но и о ненависти к государству Израиль. «Позиция правительства Соединенных Штатов такова: антисионизм – это антисемитизм», – подчеркнул он.

«Американо-израильский альянс сейчас сильнее, чем когда-либо. Наша дружба крепче, чем когда-либо. А наше будущее ярче, чем когда-либо», – резюмировал вице-президент.