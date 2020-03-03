закрыть
3 марта 2020, вторник, 8:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Лукавая» схема: что власти сделали с зарплатами бюджетников

4
  • 3.03.2020, 8:22
  • 1,575
«Лукавая» схема: что власти сделали с зарплатами бюджетников
КАРИКАТУРА: КАТЕРИНА МАРТИНОВИЧ

Это промашка или продуманный ход?

Новую систему оплаты труда бюджетников, по которой с 1 января им начисляются зарплаты, как говорили власти, ввели для «упрощения расчетов и чтобы сделать их более прозрачными». По их мнению, старая система была очень громоздкой, с большим количеством повышающих коэффициентов, надбавок и доплат. В новой власти попытались учесть все нюансы и специфику работы в каждой из отраслей — здравоохранении, образовании, культуре и прочих — важно было, чтобы при переходе заработки бюджетников не снизились. Однако получилось с точностью до наоборот — с 1 января зарплаты бюджетников снизились. Эксперты говорят, что несовершенства заложены в самой основе новой системы. Портал tut.by спросил у бухгалтера и профсоюза, что они думают о новой системе оплаты труда и какие недочеты в ней видят.

Бухгалтер в больнице: «Снизилась плата за сверхурочную работу, то есть час дежурства стал дешевле»

По мнению бухгалтера одного из медицинских учреждений, суть системы оплаты труда бюджетников не изменилась. Как и прежде, она базируется на тарифной системе. Нововведения коснулись только количества надбавок и доплат — их стало меньше.

— Понятно, что таким образом власти хотели сделать систему начисления заработной платы более прозрачной и понятной. Однако, применив новые условия, мы столкнулись с некоторыми проблемами, — рассказывает бухгалтер. — Во-первых, ранее надбавка за сложный и напряженный труд устанавливалась специалистам за какие-то особенные заслуги и за интенсивность труда. По новым условиям эта надбавка может устанавливаться всем категориям персонала как недостающая разница при сравнительном расчете оплаты труда в прежних условиях труда — до конца 2019 года и в новых условиях труда — с 1 января 2020 года для конкретного работника.

«Это значит, что у каждого работника теперь индивидуальная надбавка. И так как она назначена как недостающая разница, то не зависит от качества работы сотрудника», — пояснила бухгалтер.

— Неясно, почему не ввели какую-то другую надбавку, а сохранили старое название «за интенсивность труда», ведь она потеряла всякий смысл, — продолжает специалист. — Теперь руководители структурных подразделений — у нас в больнице это старшая медицинская сестра, заведующий отделением — не имеют возможности мотивировать и материально стимулировать работников. Премия ограничена 5% от оклада работника, надбавка за интенсивность вычисляется строго как недостающая разница.

Вторая проблема, с которой столкнулись в медучреждениях, — снизилась плата за сверхурочную работу. То есть, к примеру, час дежурства стал дешевле.

— Была поставлена задача сохранить заработную плату на одну ставку. Чтобы она не была ниже, чем в 2019 году. И на основную ставку она осталась прежней. А вот за сверхурочные стали платить меньше. Отменили стимулирующие надбавки и некоторые доплаты, которыми оплачивалась эта работа. Теперь медработникам экономически невыгодно дежурить и брать подработки, — отмечает бухгалтер.

Специалист говорит, что начислять зарплату в плане расчетов стало действительно проще.

Но ухудшилась организация и стимулирование работников. «А ведь отсутствие мотивации отражается на результате работы, в нашем случае на качестве оказания медицинской помощи», — подчеркивает бухгалтер.

— Это прежде всего приведет к тому, что квалифицированный персонал будет искать работу в частной медицине или за границей. Ведь проблема «оттока кадров» уже давно существует. И если ничего не изменится в лучшую сторону, то скоро нас некому будет лечить, — добавила она.

Независимый профсоюз: «Это небольшое лукавство, чтобы сгладить ситуацию и каким-то образом попытаться ее исправить»

Председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков говорит, что, несмотря на то, что в их профсоюзе в большинстве состоят горняки, химики и нефтепереработчики, транспортники, а бюджетников немного, с новой системой оплаты труда он знаком.

— Я пытался разобраться в новой системе оплаты труда еще до того, как она была запущена в действие. Как я понимаю, теперь решение о выплате части премиальных стимулирующих выплат принимается не централизованно, а остается на усмотрение руководителей учреждений образования, медицины, прочих и на местные власти. И это не есть хорошо, — говорит председатель профсоюза. — Я не думаю, что новая система улучшит ситуацию. У руководителя могут быть свои любимчики или нелюбимчики, те, кто может активно что-то отстаивать либо комментировать, занимать активную гражданскую позицию либо еще что-то делать. Это дает право руководителям манипулировать мнением и действиями своих подчиненных. То есть за что-то могут не дать доплату, начислить больше или меньше. Мы сами знаем, как в бюджетной сфере все обстоит, поэтому новая система не приведет ни к чему хорошему. Теперь совсем по-другому распределяются надбавки и премиальные. Вместо 20% премии теперь только 5%. Но ведь люди не стали работать меньше или хуже?

Максим Позняков приводит в пример систему оплаты труда в российском здравоохранении.

— Я в прошлом году был на съезде профсоюза медицинских работников «Действие» в России. Так вот, наша система оплаты труда — аналог той, что действует там. И те процессы, которые мы видим, забастовки, недовольство российских врачей, говорят о том, что она не сработала, что люди не получают достойных зарплат, — подмечает председатель профсоюза. — Конечно, все новое должно притереться и заработать. Если у работников есть жалобы, то властям все равно придется что-то подкорректировать. Думаю, за несколько месяцев эта система отработается и станет понятно, действительно ли там есть большое снижение зарплат. Или это только у некоторых работников, а система нормально действует.

Про то, что зарплаты бюджетников за декабрь прошлого года и январь этого сравнивали без учета премий, председатель профсоюза сказал, что это хороший повод оправдаться, сказать: «Тогда зарплаты были больше, потому что были новогодние бонусы.

— Но даже не считая бонусов, заработки у некоторых упали на рублей 50, — говорит Максим Позняков. — Если люди говорят, что у них снизилась зарплата на 200−300 рублей, то все-таки где-то есть снижение. Не было таких бонусов к Новому году в госучреждениях. Это небольшое лукавство, чтобы сгладить ситуацию и каким-то образом попытаться ее исправить.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип