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Сравнение: как в Беларуси, Украине и Литве реагируют на коронавирус

  • 3.03.2020, 8:40
Сравнение: как в Беларуси, Украине и Литве реагируют на коронавирус

От народа до властей.

В Минске раскупают маски, в Вильнюсе — гречку, а в село под Полтавой не хотели пускать эвакуированных из Уханя, пишет gazetaby.com.

Беларусь: Лукашенко благодарит врачей за то, что не кричат гвалтом

По данным на 2 марта в Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса.

Лукашенко впервые заговорил о коронавирусе в пятницу на съезде ФПБ.

— Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае, — цитирует диктатора его пресс-служба.

Правитель добавил, что закрытие границ, по его мнению, не является эффективным средством сдерживания вируса.

Кстати, после того, как в Беларуси зафиксировали первый случай коронавируса, в минских аптеках раскупили медицинские маски.

Глава Минздрава Владимир Караник назвал ажиотаж с масками эмоциональным.

— Но когда правят балом эмоции, искать рациональное объяснение — не самый лучший подход.

Литва: Науседа хочет помочь бизнесу, пострадавшему от последствий коронавируса

По данным на 2 марта установлен один случай заражения COVID-19.

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с премьер-министром заявил о необходимости рассмотреть меры, призванные контролировать возможное воздействие последствий коронавируса на экономику. По мнению Науседы, следует оценить сценарии и подумать, какая помощь может потребоваться бизнес-организациям.

Также сообщается о том, что президент Литвы предложил Центру контроля над экстремальными ситуациями помощь специалистов президентской администрации, если она потребуется.

Литовцы закупаются гречкой

В минувшие выходные отделение скорой помощи Каунасской клиники сообщило, что пациенты крадут из клиники медицинские маски. Советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас считает, что это явный признак паники. Чиновник призвал людей не делать этого.

После того, как в Литве зафиксировали первый случай коронавируса, жители стали скупать в магазинах товары с большим сроком годности.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на выходных дважды сходил в магазин и убедился, что на прилавках было все: греча, рис и макароны.

— Как бы там ни было — сейчас не тот случай, когда надо пополнять запасы. Я гарантирую, что из-за коронавируса в Литве никто от голода не умрет, пообещал мэр Вильнюса.

По мнению Шимашюса, нехорошо, когда запасы делают спонтанно.

— Например, если вы по завышенной цене купите маски, которые вам не нужны для здоровья, вы купили их, потому что паникуете и хотите унять это чувство, то их не хватит тем, кто в них нуждается, например, оперирующим врачам.

Украина: Зеленский обещал наказать людей, забросавших камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами

В Украине по состоянию на 2 марта не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, сообщает ukranews.com.

В феврале в поселке под Полтавой местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков. В видеообращении в Фейсбуке он назвал их известными «вирусологами мира» в спортивных костюмах.

— История с коронавирусом и возвращением наших граждан — это очередной экзамен для общества... — заявил Зеленский. — Мы меняем отношение государства к гражданину. Каждый украинец должен знать: мое государство меня не оставит, и неважно кто я — пленный моряк, политический заключенный, активист, попавший в подвалы на оккупированных территориях, молодая девочка с собачкой или просто обычный человек, оказавшийся в эпицентре нового вируса... Для нас каждый украинец — незаменимый.

Интересно, что министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая находится на обсервации в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из китайского города Уханя украинцами и иностранцами.


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