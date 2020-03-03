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Эрдоган показал, что готов бить Путина

  • Игорь Семиволос, «Главред»
  • 3.03.2020, 8:59
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Эрдоган показал, что готов бить Путина
Фото: Reuters

Турция может еще жестче ответить РФ в Сирии.

Турция, Россия и Иран в сирийском конфликте ведет свою стратегическую игру, и каждая из этих сторон пытается достичь максимально удобной позиции для себя на время переговоров. Каждая из сторон не исключает этого варианта и понимает, что переговоры являются частью конфликта и очень важно, чтобы через переговоры и решения, которые будут приняты, были закреплены результаты этой стратегической игры.

По состоянию на прошлый год, Россия и Башар Асад, ведя переговоры с Турцией, продолжали активно концентрировать усилия вокруг Идлиба для начала финальной операции по зачистке этой территории от, как они утверждают, террористов, и, соответственно, взятия под контроль почти всей территории и уже с этих позиций начинать любые переговоры или на международной арене, или отдельно с Турцией.

В свою очередь, для Турции эта ситуация была бы явно невыгодна, потому что она в этом случае получила бы очень мощную волну беженцев, враждебную страну у своих границ, которая однозначно поддерживала враждебные Турции курдские подразделения и направляла их против нее. Поэтому Турция пыталась максимально обеспечить безопасность этого анклава для того, чтобы сирийцы и россияне не начали наступление, а противоположная хотела как можно скорее его завершить и поставить все страны уже перед свершившимся фактом.

Эскалация началась буквально с начала этого года, и сирийцам удалось достаточно быстро сломить сопротивление мятежников. И, по сути, Турция оказалась в ситуации очень сложного выбора, так как перед этим она вела торги с Россией и эти торги ужасно раздражали ее союзников по НАТО. То есть, Эрдоган, с одной стороны, шантажировал НАТО, с другой проводил рискованную политику с Россией, рассчитывая через своих агентов влияния повлиять на Путина.

Получается так, что в этой ситуации россияне обманули Эрдогана и воспользовались этими переговорами для того, чтобы обеспечить стратегическое преимущество и начать наступление. Эрдоган это понял, и в результате он включился в игру.

Понятно, что удар по турецким позициям то ли российскими, то ли сирийскими самолетами сделал ситуацию крайне сложной. Это очевидная эскалация, применены военно-воздушные силы, чего раньше не было. Мы видим, что сама идея введения беспилотной зоны в районе Идлиба фактически не дает Асаду возможности к наступлению с помощью массированных бомбардировочных атак россиян.

Турки, с теми ресурсами свободной сирийской армии, которые они имеют, просто не могут сейчас дойти до Дамаска или взять в осаду Халиб или Хамму и начать широкомасштабное наступление. Зато турки хотят продемонстрировать россиянам, что они способны не просто оказать сопротивление, но и осуществлять контрнаступление и при определенных обстоятельствах могут вообще поломать им всю игру. И это - напоминание, если Россия не согласится на условия Эрдогана и сирийцы не выведут свои войска со всех оккупированных территорий, то наступление продолжится.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, «Главред»


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