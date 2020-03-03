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Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля

  • 3.03.2020, 9:11
Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля
ФОТО: РИА НОВОСТИ / АМИР ШААЛЬ

ЦИК страны опубликовал первые результаты.

ЦИК Израиля подсчитал 6,57% бюллетеней парламентских выборов, согласно которым за партию «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовали 32% избирателей, сообщает nv.ua.

В то же время, за левоцентристский блок» Кахоль-Лаван» отдали голоса 23,99% избирателей. На третьем месте — «Объединенный список», который включает в себя четыре партии (10,40% голосов).

Согласно первым данным подсчета, партия «Ликуд" получит в новом парламенте 37 мест, «Кахоль-Лаван» — 32. «Объединенный список» может рассчитывать на 15 кресел в новом парламенте.

Напомним, что в Израиле прошли третьи за последние 12 месяцев парламентские выборы.

По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство.


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