Как пить кофе, чтобы укрепить иммунитет 3.03.2020, 9:21

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Есть несколько проверенных рецептов.

В интернете существует множество статей о том, что кофе снижает иммунитет. Как правило, авторы ссылаются на непроверенные данные или данные, не имеющие экспертной значимости. В них используются такие формулировки: «кофе ворует у ваших костей минералы», «разрушительное действие кофе на витамины», «кофе провоцирует болезни». Но издание coftime.ru попыталось разобраться в вопросе беспристрастно, и нашли несколько авторитетных исследований, которые рассказывают о влиянии кофе на здоровье.

59 исследований рассматривали взаимосвязь между употреблением кофе и вероятностью возникновения раковых заболеваний. Во всех из них ученые сделали вывод, что кофеин не увеличивает эту вероятность. Более того — обнаружилось, что увеличение употребления кофе на одну чашку в день на 3% снижало риск возникновения всех видов рака, а также многих других заболеваний. Так как доказано, что развитие онкологических заболеваний связано с пониженным иммунитетом, можно сделать вывод, что употребление кофеина не снижает защитные силы организма.

А вот что касается витаминов, то избыточное количество кофеина действительно может разрушать витамин С и витамин B, которые оказывают существенное влияние на защитные силы организма.

Есть ли варианты избежать этого влияния? Конечно!

Во-первых, не злоупотребляйте. Умеренное потребление кофе не навредит вашему здоровью. Сколько чашек в день считать умеренным потреблением? Как правило, каждый кофеман знает ту грань, когда начинается перебор с кофе, но ученые еще не выяснили достоверно, какая доза кофеина принесёт только пользу. А пока они ищут ответ, ориентируйтесь на две-три чашки в день.

Во-вторых, пейте качественный, свежесваренный кофе. Никакого «качественного кофе в пакетиках» или «богатого купажа растворимого кофе» не бывает. Только свежесваренный. Варите кофе в турке, если балуете себя время от времени. Или приобретите капсульную кофемашину Nespresso® домой или в офис, если пьете его постоянно. Кофейная индустрия способна предложить так много вариантов, что отказываться от качественного натурального кофе в пользу суррогата — преступление против хорошего вкуса... И здоровья, конечно же.

В-третьих, попробуйте несколько рецептов кофе с добавками, способными стимулировать иммунитет.

Рецепт №1: кофе с имбирем

Пряный, островатый кофе с имбирем можно приготовить тремя разными способами:

добавить в уже приготовленный привычным для вас кофе порошок сушеного имбиря.

натереть свежий корень (достаточно сантиметрового кубика), смешать его с водой и сахаром, и сварить кофе на этой воде.

натереть свежий корень на мелкой терке, засыпать сахаром и добавлять в чашку одну ложечку всякий раз, когда пьете кофе.

Рецепт №2: кофе с лимоном и мёдом

Ничего сложного — просто добавьте ломтик лимона или лимонный сок в чуть остывший кофе, а вместо сахара используйте ложку мёда.

Рецепт №3: кофе с апельсиновым соком

Сварите крепкий черный кофе, как вы любите. Не добавляйте сахар — вместо этого подавайте кофе со стаканом свежевыжатого апельсинового сока. Так вы получите дозу витамина С и уменьшите употребление рафинированного сахара. А сочетание кофе и цитрусов — как контрастный душ.