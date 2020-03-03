«Пригнали автомобили из Европы, а нам сказали выбросить их в мусорку» 3.03.2020, 9:41

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Почему ГАИ отказывается ставить на учет машины из-за границы.

Порой пригон машины из-за рубежа - это самое простое действие. А вот как только авто пересекает нашу границу, начинается самое интересное, о чем "Автобизнес" расскажет в этом материале.

"Инспектор ГАИ что-то знает, но не договаривает"

Ольга: "4 декабря 2019 года наша организация приобрела для собственных нужд в Польше Nissan Qashqai, а также Opel Vivaro - обе машины 2018 года выпуска. 23 декабря 2019 года вышеуказанные автомобили были растаможены в пункте таможенного оформления "Могилев-Белтаможсервис" Могилевской таможни, был уплачен утилизационный сбор и иные необходимые по законодательству платежи.

Затем автомобили доставили в МРЭО УГАИ Могилевского облисполкома для постановки на учет. Автомобили застраховали, также они прошли необходимую сверку номеров и были приняты на учет в Могилевском ОГВК (военкомат).

В тот же день после предоставления запрошенного пакета документов представителю фирмы было в устной форме отказано в постановке двух автомобилей на учет транспортных средств. При уточнении информации о дальнейших действиях был дан ответ: "Выбросите в мусорку свои машины, на учет вы их не поставите. Делайте на ввезенные автомобили удостоверение, которые выдаются таможней". При этом было понятно, что инспектор ГАИ что-то знает, но не договаривает до конца… Странно.

Мы отправили запрос в Могилевскую таможню о выдаче данного документа и вскоре получили ответ, в котором говорилось, что вышеуказанное удостоверение выдается только при ввозе автомобиля для личного пользования, а мы ввезли на организацию, то есть для внутреннего потребления. И для автомобилей, которые ввезены на территорию Республики Беларусь для внутреннего потребления, документов, выданных Могилевской таможней ранее, достаточно.

Опять в ГАИ с официальным ответом из таможни - опять отказ без лишних разъяснений. Пришлось запросить письменный ответ МРЭО УГАИ о причинах отказа в постановке на учет транспортных средств. Ответили так: не предоставлены копии Одобрения типа транспортного средства или Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.

Идентичен для дилера, но не для ГАИ

Представитель фирмы обратился к официальному дилеру Nissan с целью получения Одобрения типа транспортного средства на Nissan Qashqai. Специалисты официального дилера уведомили о том, что наш легковой автомобиль Nissan Qashqai британской сборки идентичен по техническим характеристикам легковым автомобилям Nissan Qashqai российской сборки, и выдали Одобрение типа транспортного средства на такие автомобили.

Направили в адрес УГАИ заявление о постановке легкового автомобиля Nissan Qashqai на учет и приложили копию Одобрения типа транспортного средства, полученную от дилера. Ответ ошарашил: это одобрение типа транспортного средства на наш легковой автомобиль Nissan Qashqai не распространяется. При этом нет ни одной ссылки на какой-либо нормативный правовой акт.

Шансов ноль?

Официальный дилер Opel в Минске при запросе Одобрения типа транспортного средства на легковой автомобиль Opel Vivaro сообщил, что модель Vivaro не поставляется на территорию Республики Беларусь, вышеуказанного Одобрения в наличии нет.

При обращении к официальному дилеру Opel в Российской Федерации был дан ответ, что с 2015 года сборка автомобилей этой марки на территории России прекращена, в конце 2019 года сборка возобновлена, однако модель Vivaro в продаже отсутствует. Следовательно, представить вышеуказанное Одобрения возможности нет.

При обращении к официальным дилерам других марок автомобилей с целью получения Одобрения типа транспортного средства на автомобиль с аналогичными техническими характеристиками стало известно, что подобные марки не собираются на территории Таможенного союза. Это был своего рода тупик, найти выход из которого нам не представляется возможным".

В соответствии с п.36 гл.5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" при оценке соответствия типов транспортных средств, изготавливаемых в режиме промышленной сборки, в качестве доказательственных материалов разрешается представление Одобрений типа транспортного средства (Одобрений типа шасси) транспортных средств (шасси) - аналогов, изготовленных в условиях другого производства, при условии представления документов, подтверждающих согласие изготовителя транспортных средств (шасси) - аналогов.

Выход есть - стать дилером

"Мы обращались в различные организации и лаборатории, которые выдают документы, подтверждающие безопасность конструкции транспортных средств, - продолжает свой рассказ Ольга. - Как нам пояснили, вся беда в том, что мы ввозили автомобили на юридическое лицо. Мы просто стали заложниками ситуации.

Я представляла себе, что наше законодательство в полной мере адаптировано для нужд людей и организаций, а по факту приобретенные нами недешевые автомобили, абсолютно легально приобретенные и привезенные в Беларусь, превратились в дорогую игрушку. Мы же приобрели машины не в Антарктиде, а в европейской стране, но по факту с ними ничего сделать нельзя. Назад эти автомобили уже не вернешь, а значит, и деньги тоже.

В одной из аккредитованных лабораторий, занимающихся выдачей документов, подтверждающих безопасность конструкции транспортных средств, нам ответили: выход у нашей фирмы один - стать дилером и получить все разрешения от завода-изготовителя в Великобритании, но при самом благоприятном варианте это займет много лет. Вот и получается, что некоторые модели автомобилей известных европейских марок на учет поставить у нас в стране просто невозможно. И это в XXI веке.

Из ответа ГАИ:

Мы заплатили немалые налоги и пошлины в установленном законом порядке, их в бюджет зачислили, а использовать автомобили мы не можем. В настоящее время мы направили обращение в МВД, готовимся также обратится в администрацию Лукашенко, ведь подобных законодательных ловушек быть не должно".