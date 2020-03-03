Репортаж с маской на лице 2 3.03.2020, 9:59

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Как живут изолированные студенты БНТУ.

По сути, мы переживаем первую такую лихую кампанию по противостоянию заразе. (А уж как переживают ее медики…) Раньше ничего похожего на практике не проходили. Студенты, которым выпали такие странные «каникулы», рассказали нам, каково это — внезапно оказаться в карантине. Говорят, первое время маска натирала уши, а теперь привыкли — играют по сети, приседают да отжимаются, что-то даже зубрят (да прямо!), пишет onliner.by.

«Подумал: прикол — и не взял трубку»

Медики бросились собирать по стране «контактеров» в тот же миг, как получили первый положительный результат на COVID-19. Выглядело это местами волнующе.

Второкурсник БНТУ Егор учится в одной группе с «нулевым пациентом» Парсой. Вместе с товарищами попал в первую волну изолированных. На момент объявления тревоги находился дома, в Жодино. Теперь живет с однокурсниками в госпитале инвалидов ВОВ в Боровлянах.

— Часа в 4 утра 28-го мне начали звонить с незнакомого номера, — вспоминает Егор начало этих затянувшихся маневров. — Я подумал: прикол какой-то, не взял трубку. Когда проснулся по будильнику, чтобы ехать в университет, зашел в чат группы и увидел, что звонили-то всем. Оказалось, что это деканат. Перезвонил туда — говорят, собирайся. Ну и староста рассказал, что забрали Парсу нашего.

Не то чтобы я паниковал или расстроился. В больнице увидел, что мои парни уже здесь, я практически последний явился. Понимал, что все будет нормально, да так оно и получилось. Конечно, когда сказали, что это на 14 дней, не поверили, ну бред же. Оказалось, не бред.

Жизнь внутри

— А как вы вообще поживаете там внутри?

— Круто поживаем, реально круто, — говорит Егор и непрерывно нахваливает персонал за чуткость и профессионализм. — Условия тут получше, чем в обычной больнице. Кормят хорошо. Убирают очень часто, кварцуют помещения…

Парней определили в 4-местные палаты. Помещения оформлены в минималистичном стиле: кровати, тумбочки, шкаф, умывальник. Душ на этаже. Очень чисто. Из развлечений — дозаторы с антисептиком.

Режим, судя по описанию студента, в меру жесткий. В гости в палаты друг к другу ходить можно, чем парни активно занимаются. В коридоре болтаться нельзя. Родные приносят передачи, которые позволяют разнообразить полезную и здоровую больничную еду.

...Нам-то, на воле, трудно представить, как можно не помереть от тоски за две недели в этих великолепных комфортных условиях. По сути получился эксперимент по выживанию в замкнутом пространстве. За судьбой выживальщиков следит вся страна. Ну почти.

Егор уверяет, что вполне можно не помереть:

— Скучаем, только когда спать ложимся.

Больничная лига CS

Интернет же! Есть розетки, а значит, есть жизнь. Почти все студенты, собирая пожитки после ночного звонка из деканата, понимали, куда отправляются. Поэтому первым делом взяли компьютеры. А кто не успел — тем потом подвезли. Сетевая жизнь бурлит.

— Играем в Counter-Strike, в Dota, — описывает досуг Егор.

Нет, лигу госпиталя инвалидов войны пока не создали. Ну так и не последний день здесь.

Спорт

Но невозможно непрерывно сидеть, лежать или идти в гости в соседнюю палату. Надо развиваться.

— Если без шуток, то, понимая, что нам здесь торчать еще как минимум две недели, мы решили утром делать зарядку, — серьезно говорит парень. — Банальные десять отжиманий, десять приседаний, прочие упражнения...

Таким образом, Егор и его товарищи могут выйти из карантина настоящими атлетами.

Учеба

Времени для саморазвития у ребят теперь слишком много.

— У нас тут филиал БНТУ, — почти не шутит Егор. — Кое у кого пересдача висит, так ему так и говорят: «Ты готовься, через две недели встретимся». В общем, все равно учиться заставят.

Вообще-то, здесь же, на другом этаже, отбывают свой карантин и преподаватели, которых забрали в то утро вместе со студентами. Так что можно было бы проводить занятия прямо в госпитале.

Егор расходует подаренное вирусом время на совершенствование английского, читает что-то по программированию.

Маски

По условиям карантина на лице почти все время должна быть маска.

— Как вы терпите? Не хочется ее выкинуть?

— Первый день это был просто ужас: она натирает уши, лицо потеет… А на второй уже перестал замечать, просто рефлекторно надеваешь. Не, никто не сачкует, сказали — делаем. Лишних вопросов не задаем, понимаем серьезность ситуации.

Судьба курильщика

Кому тяжело живется в карантине, так это курящим. На улицу выходить режим не позволяет, а курить в помещении не поднимается рука. Как вытерпеть две недели без никотина? Возможно, кого-то этот коронавирус заставит бросить курить.