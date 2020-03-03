Цены на электричество в Европе стали отрицательными 6 3.03.2020, 10:04

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А в Беларуси такое возможно?

В феврале в новостях периодически упоминали об отрицательных ценах на электроэнергию в ряде европейских стран. Учитывая, что Беларусь в 2019 году нарастила экспорт электричества в Литву, а после ввода АЭС будет иметь его излишки, самое время более пристально оценить феномен отрицательных цен, пишет tut.by.

Что это вообще такое?

Отрицательные цены на электричество в последние годы стали нередким явлением в Европе. Подобные случаи были зафиксированы в Германии, Бельгии, Великобритании, Дании, Франции, Нидерландах, Швейцарии.

А недавно впервые такое «чудо» произошло в Финляндии. Падение цен началось в 18−19 часов вечера 9 февраля, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до минус 9 евроцентов за мегаватт-час. Затем, достигнув отметки минус 20 евроцентов в следующем часу, опять начали расти, свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.

Как в принципе цена может быть отрицательной?

Цена в Европе на электроэнергию определяется на биржевых торгах. В странах Северной Европы и Балтии — это Nord Pool. Туда, к слову, поставляет свою электроэнергию и Беларусь.

Биржевая цена зависит от объема спроса и предложения. Когда спрос растет, растет и цена, если спрос низкий — цена падает. До отрицательных значений цена падает, когда предложение значительно превысило спрос.

Почему электричество становится бесплатным?

Главная причина отрицательных цен — ускоренное развитие в Европе альтернативной энергетики.

Электричество, полученное от ТЭЦ, можно контролировать, а вот энергию солнца или ветра трудно отрегулировать. Из-за погодных условий ее может производиться больше, чем нужно потребителям. А по законам рынка, когда спрос на товар слишком низок, его стоимость падает. В странах, где доля возобновляемых источников энергии больше, такие скачки случаются чаще.

Можно пояснить на примере Финляндии?

Как сказала менеджер биржи Nord Pool по странам Балтии Ингрид Арус, здесь сыграли роль три фактора. Сильный ветер в ночь на 10 февраля резко увеличил производительность ветряных электростанций Финляндии.

Второй фактор — низкое потребление из-за теплой погоды, характерное для февраля этого года. Электричество сэкономила и забастовка работников целлюлозно-бумажной промышленности Финляндии. По статистике, на нее приходится около 33% расходуемого электричества и 54% общего потребления энергии из разных источников.

«Третье — теплоэлектроцентрали, с которых дешевле продавать электричество с небольшим минусом, чем отключать и снова запускать станцию через несколько часов», — отметила Арус.

В результате на несколько часов сложилась такая ситуация, когда электроэнергии было выработано очень много, а спроса на нее не было.

Получается, что потребителям доплачивают за использование электроэнергии?

По логике отрицательные цены на электроэнергию означают, что производитель платит клиенту за то, чтобы тот использовал электричество. Однако на практике это не всегда так.

Как отмечают эксперты, отрицательная цена — это цена для производителя, а не для покупателя. Это означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток. При этом конечные потребители не заметят существенных изменений расчетов, в том числе из-за налогов, включенных в цену электричества, и различных условий индивидуальных контрактов.

Например, в Финляндии лишь одно из десяти домохозяйств выбирает «гибкий» контракт, где цена за электроэнергию привязана к колебаниям биржевого курса. Но семьям все равно придется заплатить так называемую прибавку за изменение показателей, которая перекроет минус, пишет «Новая газета».

А вот в Великобритании, где потребители чаще выбирают «гибкий» пакет, а доля энергии ветра выше, им приплачивают чаще. Например, 18 февраля 2020 года британский оператор электроэнергии ESO сообщил в своем блоге, что «в выходные некоторым потребителям платили за использование электроэнергии».

Возможно ли такое в Беларуси?

В Беларуси цены на электроэнергию фиксированные, регулируются государством.

В стране из альтернативных источников вырабатывается мало электроэнергии. По состоянию на 1 января 2019 года доля всех объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистеме Беларуси по установленной мощности составила 3,9%, по выработке электроэнергии — 2,2% от потребления в стране. В 2020 году доля производства альтернативной энергии должна составлять 6%, в 2030-м — 8%, в 2035-м — 9%.

Для сравнения: в 2018 году в Германии около 25% электроэнергии было выработано на ветровых станциях, в Португалии — 23%, в Великобритании — 21%, в Нидерландах — 11%.

Белорусская электроэнергия в Литве продается по отрицательным ценам?

В 2019 году Беларусь увеличила экспорт электроэнергии в 2,3 раза, до 2,37 млрд кВт•ч, или 123,56 млн долларов.

Основным покупателем белорусской электроэнергии оставалась Литва. Поставки в эту страну выросли на 45,7%, до 1,5 млрд кВт•ч. Поставки из Беларуси идут через вышеназванную биржу Nord Pool по контрактам с литовскими компаниями.

Мы попросили у госоператора «Белэнерго» пояснить ситуацию с поставками на экспорт и отрицательными ценами на электроэнергию.

— На европейских энергетических рынках иногда отмечаются отрицательные цены. Это характерно для периодов низкого спроса (ночь, выходные дни) с большой долей нерегулируемой генерации (сильный ветер, паводок). Такая ситуация обусловлена правилами работы рынков электроэнергии и эпизодически возникала и ранее. При этом в торговых зонах стран Балтии в 2020 году цены до отрицательных значений не опускались. Для экспорта белорусской электроэнергии данная ситуация означает, что при работе в режиме «на сутки вперед» в такие часы поставка не будет запланирована, — пояснили в «Белэнерго».