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Лидер секты из Южной Кореи пал на колени, извиняясь за коронавирус

  • 3.03.2020, 10:40
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Лидер секты из Южной Кореи пал на колени, извиняясь за коронавирус

Президент страны решил объявить войну эпидемии.

За последние сутки в Южной Корее было зафиксировано более 600 случаев заражения коронавирусом, общее число погибших достигло 28 человек, зараженных — 4812. На этом фоне президент страны Мун Чжэ Ин решил объявить войну эпидемии, потребовал от министерств быть круглосуточно готовыми к чрезвычайным ситуациям, пишет onliner.by.

Мун Чжэ Ин извинился перед корейскими гражданами за то, что не смог обеспечить в короткие сроки всех медицинскими масками. Но пообещал в ближайшее время решить проблему.

Вчера же Ли Ман-хи, лидер религиозной группы Синчхонди, среди последователей которого вспыхнула эпидемия, принес извинения корейскому народу и упал перед ним на колени.

— Я хотел бы принести свои искренние извинения народу от имени членов Совета, — заявил он. — Это не было преднамеренным, но многие жители заражены. Мы приложили все усилия, но не смогли предотвратить эпидемию.

Ранее власти Сеула подали в суд на 89-летнего сектанта. Его обвиняют в противодействии властям в борьбе с эпидемией.

Среди своей паствы Ли считается обещанным спасителем, который в Судный день заберет 144 000 человек с собой на небеса.

Количество погибших по всему миру достигло 3116 человек. Число зараженных перевалило за 90 000. Многие из них уже вылечились: из больниц в Китае выписано более 48 000 человек.

Терапевтические препараты от коронавируса COVID-19 в США могут быть готовы летом или в начале осени. К концу года будет готова вакцина.

В Италии число заболевших перевалило за 2000 человек (52 погибли). Всего за сутки из-за коронавируса умерли 18 человек.

В Иране — 1501 зараженный, 66 умерли. Погиб 71-летний советник иранского религиозного лидера Хомейни.

Сотрудникам Twitter приказали работать из дома. По мнению руководства, это лучший способ остановить распространение COVID-19.

Вирус отметился в 64 странах мира.

Тест на коронавирус 83-летнего папы римского Франциска оказался негативным.


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