Почему бензин в Беларуси дорожает при любых ценах на нефть? 10 3.03.2020, 10:43

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Рост цен на топливо с начала года — далеко не предел.

С начала года автомобильное топливо подорожало на 9 копеек, или на 5%. И это не предел, пишет tut.by. Что влияет на цену топлива и почему подорожание неизбежно?

Топливо давно дорожает по копейке. На сколько выросла его цена за последнее время?

В 2019 году цена топлива менялась 28 раз, годом ранее — 27 раз. В прошлом году оно подорожало больше, чем любая другая группа товаров, следует из данных Белстата. В среднем на 13,9% вырос в цене бензин и на 13% дизтопливо.

С начала 2020 года автомобильное топливо уже подорожало на 9 копеек. С последним подорожанием на копейку для автомобилистов, с 1 марта цена 1 литра бензина АИ-92 составит 1 рубль 73 копейки, АИ-95 — 1 рубль 83 копейки, АИ-98 — 2 рубля 5 копеек, ДТ — 1 рубль 83 копейки.

Но ведь нефть дешевеет. Почему же дорожает бензин?

Действительно, нефть на мировом рынке дешевеет, это касается и марки Urals, с которой работают отечественные НПЗ. В конце февраля она опустилась до 50,2 доллара за баррель. Но к Беларуси в нынешней ситуации это имеет косвенное отношение. Потому что белорусские НПЗ много лет покупали российскую нефть дешевле, чем она стоила на мировом рынке. Однако в последние годы для отечественных НПЗ ее стоимость повышается. В этом году она будет 83% от мировой цены.

По данным правительства, в прошлом году из-за налогового маневра Беларусь потеряла 330 млн долларов потенциальной прибыли. Страна все еще не получила компенсацию за попавшую в прошлом году в трубу «грязную» нефть. Мозырский НПЗ оценивал свой ущерб от этой истории в 155 млн долларов. После длительных переговоров все идет к тому, что завод получит чуть больше 61 млн долларов компенсации. Плюс с этого года не будет доходов от «перетаможки».

Минск пытается выторговать более выгодные условия покупки нефти или как-то компенсировать выпадающие доходы. С 1 февраля на 6,6% вырос тариф на транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Хотя Минск хотел его увеличить аж на 16%. Сейчас продолжается торг по размеру премий поставщикам нефти, на выплате которых настаивает российская сторона. Беларусь считает их излишними. В прошлом году белорусские НПЗ платили российским компаниям по 10 долларов такой премии в дополнение к самой стоимости сырья.

Получается, что на мировом рынке нефть, может, и дешевеет, но для Беларуси она дорожает. Усугубляется ситуация сокращением доходов от экспорта нефтепродуктов, на которых нефтеперерабатывающие заводы и зарабатывали, сохраняя на внутреннем рынке более низкие цены на дизтопливо и бензин.

Значит, за счет автомобилистов НПЗ компенсируют свои убытки?

Компенсировать убытки или потери прежних доходов за счет продажи топлива на внутреннем рынке не получится даже если установить так называемые рыночные цены на бензин. На отечественном рынке нефтеперерабатывающие заводы реализуют чуть более трети производимых нефтепродуктов. А основным источником был экспорт.

Очевидно, что и потерянные доходы, и менее выгодный экспорт нефтепродуктов кардинально меняют ситуацию для отечественных НПЗ, которые к тому же совсем недавно провели дорогостоящую модернизацию. Чтобы хоть как-то сгладить все эти минусы, государство прибегло к такому шагу, как постепенное увеличение цен на топливо на внутреннем рынке.

Ни НПЗ, ни АЗС не могут устанавливать цену на бензин, как захочется. Стоимость топлива внутри страны регулируется государством. То есть АЗС могут продавать топливо дешевле, но не имеют права поднять цены, выше установленных «Белнефтехимом». Определяют цены в зависимости от стоимости нефти для отечественных НПЗ и рентабельности продаж.

«Концерн считает обоснованным установление цены на моторное топливо как минимум на уровне, компенсирующем затраты НПЗ», — сообщали в «Белнефтехиме» в 2018 году.

И все же, что включено в цену бензина?

Основа — это цена нефти, затраты на ее переработку, налоги, расходы на логистику, оптовая и розничная надбавки. Примерно половина цены бензина и дизеля — это их себестоимость. В зависимости от вида топлива до 40% цены составляют налоги. Из них 20% — это НДС, который включен в стоимость любых товаров. Еще есть акцизы, ставки которых с начала года выросли на 5% (их повышают в привязке к инфляции).

Значит, бензин продолжит дорожать?

Если коротко — да. В ситуации, когда для белорусских НПЗ цены на нефть растут, доходы от экспорта нефтепродуктов сокращаются, на предприятиях немало кредитов, которые были потрачены на модернизацию, а в первые месяцы этого года заводы работали вполовину своей мощности (значит, недополучили ожидаемую прибыль), другой выход, кроме как повышать цену топлива на внутреннем рынке, найти сложно. А если НПЗ вынуждены работать в рыночных условиях, то и цены на топливо для автомобилистов также будут приближаться к рыночным.

Не отрицают дальнейший рост цен и в «Белнефтехиме». «Определенные корректировки уровня цен потребуются», — сообщал в январе председатель концерна Андрей Рыбаков.