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Заболевшего Папу Римского проверили на коронавирус

  • 3.03.2020, 11:12
Заболевшего Папу Римского проверили на коронавирус
Фото: Reuters

Представители Святого престола пока не комментируют информацию.

Папа Римский Франциск прошел тест на коронавирус нового вида, его результаты оказались отрицательными. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Представители Святого престола пока не комментируют данную информацию.

Ранее из-за недомогания 83-летний понтифик отказался от участия в ряде мероприятий. Этот факт на фоне распространения коронавируса породил ряд медийных спекуляций. В конце прошлой недели на портале MCM News появилась публикация о возможном заражении коронавирусом людей из ближайшего окружения Папы Римского и карантине в папском городе-государстве. В ватиканской пресс-службе назвали эту информацию недостоверной.


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