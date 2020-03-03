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Лукашенко назначил нового вице-премьера

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  • 3.03.2020, 11:20
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Лукашенко назначил нового вице-премьера
Юрий Назаров
Фото: БелТА

Он будет курировать вопросы нефтехимического комплекса.

Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение сегодня принял Лукашенко, передает корреспондент БелТА.

Лукашенко отметил, что Юрию Назарову предстоит курироватьнефтехимический комплекс страны.

Ранее Назаров курировал Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Именно «Беллесбумпром» занимался строительством вредного предприятия ОАО «Светлогорский ЦКК», которое несмотря на протесты общественности было запущено Лукашенко.


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