Лукашенко назначил нового вице-премьера

Лукашенко назначил нового вице-премьера5
- 3.03.2020, 11:20
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Он будет курировать вопросы нефтехимического комплекса.
Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение сегодня принял Лукашенко, передает корреспондент БелТА.
Лукашенко отметил, что Юрию Назарову предстоит курироватьнефтехимический комплекс страны.
Ранее Назаров курировал Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Именно «Беллесбумпром» занимался строительством вредного предприятия ОАО «Светлогорский ЦКК», которое несмотря на протесты общественности было запущено Лукашенко.