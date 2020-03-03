Лукашенко назначил нового вице-премьера 5 3.03.2020, 11:20

1,529

Юрий Назаров

Фото: БелТА

Он будет курировать вопросы нефтехимического комплекса.

Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение сегодня принял Лукашенко, передает корреспондент БелТА.

Лукашенко отметил, что Юрию Назарову предстоит курироватьнефтехимический комплекс страны.

Ранее Назаров курировал Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Именно «Беллесбумпром» занимался строительством вредного предприятия ОАО «Светлогорский ЦКК», которое несмотря на протесты общественности было запущено Лукашенко.