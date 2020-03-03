В США умеренные демократы объединяются вокруг Байдена 3.03.2020, 11:28

Джо Байден

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Накануне «супервторника» Клобушар и Буттиджич выступили в поддержку бывшего вице-президента.

Эми Клобушар и Пит Буттиджич призвали поддержать кандидата в президенты Джо Байдена, сообщает «Голос Америки».

Представители умеренного крыла Демократической партии пытаются укрепить позиции бывшего вице-президента за несколько часов до начала голосования в «супервторник».

Выбранный для этого решения момент отражает глубокую озабоченность демократического истеблишмента, что Берни Сандерс, поляризующий прогрессивист, может выйти в лидеры по числу делегатов партийного съезда в своей копилке после голосования в 14 штатах и одной американской территории во вторник.

В понедельник Клобушар прекратила свою кампанию и поддержала Байдена. Днем раньше о выходе из гонки объявил Буттиджич.

Клобушар и Буттиджич публично объявили о поддержке Байдена на вечерних мероприятиях в Далласе, где к ним присоединился еще один бывший кандидат, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк.

«Мне нужен лидер, нужен президент, который возьмет лучшее, что есть в каждом из нас, – сказал Буттиджич, стоя рядом с Байденом. – Мы нашли такого лидера в вице-президенте, который скоро станет президентом. Это Джо Байден».

Эти драматические события произошли на ключевом перепутье в турбулентном сезоне первичных выборов демократов, когда партия пытается объединиться вокруг четкого послания или посланника в стремлении победить президента Дональда Трампа. Но теперь, когда поле кандидатов, когда-то состоявшее из примерно 25 человек, сократилось до пяти, выбор для участников праймериз становится все более очевидным.

На одной стороне стоит 77-летний Байден, который всю жизнь занимался политикой. Он представляет прагматичный подход к управлению, в котором делается упор на совместную работу двух партий и умеренные перемены.

На другой стороне 78-летний Сандерс – демократический социалист, который на протяжении десятилетий выступал за агрессивные либеральные сдвиги, направленные на трансформацию политической и экономической системы страны.

Но кроме них пока есть и другие кандидаты.

Нью-йоркский миллиардер Майк Блумберг может создать проблемы для Байдена в его обращении к истеблишменту. Бывший мэр Нью-Йорка, чье имя во вторник впервые окажется в бюллетенях, вложил в избирательную кампанию более полумиллиарда долларов. В его поддержку высказалось множество известных фигур.

А сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, которая в течение последнего месяца борется за делегатов и пытается сохранить темпы кампании, пообещала оставаться в гонке до партийного съезда в июле.

Выступая в Миннесоте, родном штате Клобушар, в понедельник, Сандерс отговаривал аудиторию от освистывания Байдена и приветствовал появление среди его сторонников людей, которые раньше поддерживали его оппонентов.

«Я обращаюсь ко всем миллионам сторонников Эми [Клобушар] и Пита [Буттиджича]: дверь открыта, заходите, – сказал Сандерс. – У нас есть общее понимание, что вместе мы победим Дональда Трампа».

Старший советник Сандерса Джефф Уивер был не столь учтив.

«Становится все более очевидным, что кандидаты, которые финансируются за счет больших денег и суперкомитетов политических действий, объединяются вокруг Джо Байдена, и это неудивительно», – заявил он ранее в понедельник.

Накануне «супервторника» главы нескольких федеральных ведомств выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что они продолжают работу по предотвращению иностранного влияния на выборы.

«Американцы должны… понимать, что иностранные субъекты продолжают пытаться влиять на общественные настроения и формировать восприятие избирателей. Они распространяют ложную информацию и пропаганду о политических процессах и кандидатах в социальных сетях в надежде вызвать смятение и породить сомнения в нашей системе», – говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, генерального прокурора Уильяма Барра, министра обороны Марка Эспера, директора ФБР Кристофера Рэя и других.

«Мы сохраняем бдительность и готовы ответить на любые попытки сорвать выборы 2020 года. Мы продолжаем разъяснять иностранным субъектам, что любые попытки подорвать наши демократические процессы будут иметь серьезные последствия», – заявили официальные лица.