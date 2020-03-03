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«Поезд громко пыхтел, а потом выключился»

  • 3.03.2020, 11:40
«Поезд громко пыхтел, а потом выключился»
иллюстрационное фото БЖД

«Штадлер» снова неожиданно остановился между Гомелем и Минском.

Утром 3 марта по дороге из Гомеля в Минск остановился «Штадлер». Пассажиры сообщают, что поезд стал в районе Бобруйска и простоял примерно час, сообщает tut.by.

Поезд, который по расписанию вышел сегодня в 7 утра из Гомеля, через час неожиданно остановился.

— «Штадлер» остановился и громко пыхтел, а затем вообще выключился. Проводницы сказали, что все будет хорошо и что уже выехал поезд из Осиповичей, который должен будет нас дернуть, — рассказывает пассажир Стас.

Примерно в 9 утра «Штадлер» возобновил движение.

Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за причиненные неудобства и сообщила подробности инцидента.

— В 8.11 у станции Телуша во время графиковой остановки поезда № 707 произошел сбой программного обеспечения. Неисправность была устранена силами локомотивной бригады и поезд продолжил движение. Ориентировочное время задержки составило примерно час, — рассказали в БелЖД.

Не первый раз

Напомним, в 2019 году было четыре случая, когда «Штадлер» выходил из строя по маршруту Минск — Гомель — Минск. Первый раз это случилось в июне. Из-за поломки 760 пассажиров застряли в пути почти на четыре часа. А неудобства испытали более 1200 пассажиров.

Второй случай произошел через месяц, в июле. В районе станции Талька сломался поезд, который следовал из Минска в Гомель. «Проводники сказали, что не работает компрессор. Полчаса мы ждали, потом подъехал локомотив, нас должны довезти до Осиповичей, а потом кто на автобусе поедет, кто на другой электричке», — рассказывала пассажирка.

Третий случай произошел 10 декабря. Следовавший из Минска в Гомель «Штадлер» совершил незапланированную остановку в Бобруйском районе. Электропоезд остановился среди поля недалеко от деревни Плесы. Поезд стоял примерно час, в вагонах время от времени пропадал свет.

Четвертый случай произошел 15 декабря. Поезд сломался около станции Красный Берег. Над вагонами показались вспышки, похожие на замыкание, и послышалось несколько хлопков. Около 600 пассажиров больше двух часов дожидались, пока приедет подменный поезд.

Белорусская железная дорога совместно с производителем провела служебное расследование по каждому факту поломки. Руководство БелЖД утверждает, что нарушений в эксплуатации не было, причины неисправностей — «разовые неполадки электрического и пневматического оборудования, не имеющие системного характера».

Что с компенсациями?

В редакцию tut.by неоднократно обращались пассажиры, возмущенные, что размер компенсации за ожидание подменного поезда и прибытие на станцию с опозданием, составляет незначительные суммы — в районе 1−2 рублей. Руководство БелЖД обращает внимание, что при расчете компенсации перевозчик руководствуется Уставом железнодорожного транспорта общего пользования, согласно которому неустойка за опоздание поезда составляет 3% за каждый час задержки. Пассажирам, которые после остановки поезда добирались своим ходом, также выплатили оставшуюся сумму по маршруту. А пассажирам, которые дождались подменного поезда, выплатили разницу в стоимости оставшегося маршрута, так как прибывший поезд был классом ниже.

Пока вопрос увеличения размера компенсации не рассматривается.


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