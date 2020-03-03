На блогершу завели уголовное дело за оскорбление представителя власти 9 3.03.2020, 11:54

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Ольга Журавская

По ее словам, милиционера задело стихотворение в комментариях под видео.

В отношении видеоблогерши Ольги Журавской («Снимать разрешено») возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей (ст. 369 УК РБ). Ей грозит до трех лет ограничения свободы, пишет «Витебская весна».

Уголовное дело по ст. 369 УК возбудили против Ольги Журавский в ОВД администрации Первомайского района Витебска.

Согласно постановлению, блогерша разместила на своем ютуб-канале видеоролик, а также комментарий к нему, в котором имеются высказывания с негативной оценкой старшего инспектора отдела охраны правопорядка майора милиции Андрея Щеглова. Тем самым, по мнению милиционеров, Журавская «публично оскорбила последнего как представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей».

Как полагает сама блогерша, милиционера Щеглова оскорбило стихотворение в комментариях под видео, который был опубликован, как утверждает Журавская, одним из подписчиков канала.