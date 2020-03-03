В Витебске школьников отправили на домашнее обучение из-за коронавируса 3 3.03.2020, 12:17

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иллюстрационное фото tut.by

Меры приняты как минимум в отношении одного класса.

В витебской школе минимум один класс отправили на домашнее обучение из-за коронавируса. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун подтвердила «Радыё Свабода», что карантин в школе введен в связи со случаем заболевания короновирусом у сотрудницы Витебского мехового комбината.

О том, что у жительницы Витебска подтвердился случай заболевания короновирусом, в понедельник 2 марта официально сообщили на пресс-конференции Минздрава. По информации «Свабоды», в этот же день в областном центре были введены дополнительные меры безопасности. В частности, ученики нескольких классов витебских школ были переведены на домашнее обучение.

Это подтвердил директор одного из учебных заведений.

«Один класс да, занимается дома, — сказал директор витебской школы № 44 Сергей Питаленко. — Со вчерашнего дня. Дети учатся через интернет, через вайбер. В зависимости от того, какие средства доступны ученикам. Учителя посылают им необходимую информацию. Карантин касается одного из восьмых классов, 22 человека там учатся. Причины назвать вам не могу. Скажу только, что это не моя выдумка, не руководство школы это решение принимало».

По словам директора, паники в школе № 44 нет, все ученики других классов присутствуют на занятиях.

«У нас ситуация сейчас не отличается от той, которая возникает во время других болезней у учеников, — заверил директор. — Учителя также все работают. Пока мы не принимали дополнительных мер безопасности. У нас есть в достаточном количестве средства дезинфекции. Дополнительных рекомендаций пока нет».

В витебской гимназии № 1, где, по информации «Свабоды», тоже может быть введен карантин, ситуацию комментировать отказались.

Напомним, третий случай коронавируса в Беларуси был обнаружен в Витебске, у дизайнера Татьяны Ефремовой, которая в конце февраля по работе была на выставке в Милане. Никаких жалоб на здоровье у пациентки не было, но ее проверили, как сейчас проверяют всех прибывших из Италии туристов, и заподозрили коронавирус. Татьяна сообщила TUT.BY, что у нее состояние легкой простуды. Она лежит в боксе инфекционной больницы, муж и четверо детей — по соседству.

Куда звонить тем, кто хочет провериться на коронавирус?

— Если кто-то был в Италии или других странах и почувствовал себя плохо, он может звонить по этим телефонам и рассказать о самочувствии специалистам. В поликлинику ему идти не нужно. Если у медиков возникнут какие-то подозрения, к человеку приедет бригада скорой, — сообщил начальник витебского облздрава Юрий Деркач.

Звонить можно по телефонам: в Витебске — 8 0212 67-36-44, Полоцке — 8 0214 74-39-44, Новополоцке — 8 0214 57-36-44, Орше — 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.

Для жителей Минска открыта горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции 8 017 334-34-68.