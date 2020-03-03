Видеофакт: Турецкий дрон нанес удар по колонне бронетехники войск Асада 3.03.2020, 12:34

1,363

иллюстрационное фото

Конвой из танков и бронемашин режима был полностью уничтожен.

ВВС Турции нанесли новый удар по сирийским войскам. Пока нет официальных данных о количестве жертв и единиц выведенной из строя военной техники.

Примерно в 40 км на юг от города Идлиб в Сирии турецкие ударные дроны атаковали очередную колонну военной техники войск президента Башара Асада. Ролик опубликовал турецкий ресурс ClashReport, сообщает liga.net.

Как пишет источник, конвой из танков и бронемашин режима "был полностью уничтожен" под селом Шейх-Мустафа в районе Мааррет-эн-Нууман, хотя на коротком видео такого эффекта не видно.

Возможно, по колонне были нанесены и другие удары, которые не попали в ролик.

В последние дни в Сирии резко обострилось противостояние между силами президента Асада и РФ с одной стороны, и турецкой армией с оппозиционными Асаду группировками - с другой.

По данным проживающего в Лондоне правозащитника Осамы Али Сулейман (стоит за проектом "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека"), который в своих сообщениях ссылается на информаторов в Сирии, "19 сирийских солдат были убиты в результате ударов турецких беспилотников по Идлибу".

27 февраля 2020-го ВВС Сирии при поддержке РФ расстреляли турецкую колонну в Идлибе. Погибли 36 военных. Турция начала бомбить объекты сил диктатора Асада и заявлять о "тысячах" убитых.

РФ говорит, что не атаковала турок, которые "помогали террористам".

За несколько дней Турция сбила два (возможно, три) Су-24 сил Асада, а те - ударный дрон Турции.

Россия предостерегла ВВС Турции: не гарантирует безопасность их полетов над Сирией.