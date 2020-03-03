закрыть
3 марта 2020, вторник, 12:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Видеофакт: Турецкий дрон нанес удар по колонне бронетехники войск Асада

  • 3.03.2020, 12:34
  • 1,363
Видеофакт: Турецкий дрон нанес удар по колонне бронетехники войск Асада
иллюстрационное фото

Конвой из танков и бронемашин режима был полностью уничтожен.

ВВС Турции нанесли новый удар по сирийским войскам. Пока нет официальных данных о количестве жертв и единиц выведенной из строя военной техники.

Примерно в 40 км на юг от города Идлиб в Сирии турецкие ударные дроны атаковали очередную колонну военной техники войск президента Башара Асада. Ролик опубликовал турецкий ресурс ClashReport, сообщает liga.net.

Как пишет источник, конвой из танков и бронемашин режима "был полностью уничтожен" под селом Шейх-Мустафа в районе Мааррет-эн-Нууман, хотя на коротком видео такого эффекта не видно.

Возможно, по колонне были нанесены и другие удары, которые не попали в ролик.

В последние дни в Сирии резко обострилось противостояние между силами президента Асада и РФ с одной стороны, и турецкой армией с оппозиционными Асаду группировками - с другой.

По данным проживающего в Лондоне правозащитника Осамы Али Сулейман (стоит за проектом "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека"), который в своих сообщениях ссылается на информаторов в Сирии, "19 сирийских солдат были убиты в результате ударов турецких беспилотников по Идлибу".

27 февраля 2020-го ВВС Сирии при поддержке РФ расстреляли турецкую колонну в Идлибе. Погибли 36 военных. Турция начала бомбить объекты сил диктатора Асада и заявлять о "тысячах" убитых.

РФ говорит, что не атаковала турок, которые "помогали террористам".

За несколько дней Турция сбила два (возможно, три) Су-24 сил Асада, а те - ударный дрон Турции.

Россия предостерегла ВВС Турции: не гарантирует безопасность их полетов над Сирией.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип