Лукашенко о российской нефти: Будем покупать 15 3.03.2020, 12:26

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Диктатор проводит собрание по вопросам углеводородов.

Лукашенко провел совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году, передает корреспондент БелТА.

Диктатор успел пожаловаться на шантаж со стороны стран-поставщиков нефти. По словам Лукашенко, к нему прибегает не только РФ:

"Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье".

Лукашенко констатировал, что в результате в настоящий момент страна недополучает около 1 млн т сырья ежемесячно. "И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам", - сказал он.

Также Лукашенко заявил, что Беларусь продолжит покупать нефть из РФ: "Нефть - не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. И это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире, в том числе с нашим партнером-монополистом", - cказал он.

"Будем покупать российскую нефть. Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавались в том числе руками белорусов - тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам", - сказал Лукашенко.