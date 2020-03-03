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Ольга Говорцова вышла в 1/8 финала турнира в Монтеррее

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  • 3.03.2020, 12:37
Ольга Говорцова вышла в 1/8 финала турнира в Монтеррее
Ольга Говорцова

Белорусская теннисистка одержала победу над Каролин Долхайд из США.

Белоруска Ольга Говорцова одержала победу в первом круге турнира в мексиканском Монтеррее, сообщает pressball.by.

Турнир ВТА в Монтеррее, Мексика

Призовой фонд — 251 750 долларов

Одиночный разряд. 1-й круг

Ольга Говорцова (142 ВТА, Беларусь) — Каролин Долхайд (131 ВТА, США) — 3:6, 6:2, 6:1

В 1/8 соревнований Ольга Говорцова встретится с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) — Данка Ковинич (Черногория).


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