Ольга Говорцова вышла в 1/8 финала турнира в Монтеррее

Ольга Говорцова вышла в 1/8 финала турнира в Монтеррее1
- 3.03.2020, 12:37
Белорусская теннисистка одержала победу над Каролин Долхайд из США.
Белоруска Ольга Говорцова одержала победу в первом круге турнира в мексиканском Монтеррее, сообщает pressball.by.
Турнир ВТА в Монтеррее, Мексика
Призовой фонд — 251 750 долларов
Одиночный разряд. 1-й круг
Ольга Говорцова (142 ВТА, Беларусь) — Каролин Долхайд (131 ВТА, США) — 3:6, 6:2, 6:1
В 1/8 соревнований Ольга Говорцова встретится с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) — Данка Ковинич (Черногория).