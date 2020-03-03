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Ученые рассказали еще один необычный факт о собачьем носе

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  • 3.03.2020, 12:44
Ученые рассказали еще один необычный факт о собачьем носе

Он оказался еще более эффективным и универсальным рецептором, чем считалось до сих пор.

Венгерские ученые из команды Анны Балинт выяснили, что с помощью носа животные могут замечать на расстоянии даже слабое тепло, ориентируясь по инфракрасному излучению и лучше замечая жертву. Такая способность обнаружена впервые не только у собак, но и у хищных млекопитающих вообще, пишет Naked science.

Безволосый чувствительный участок кожи на кончике носа многих млекопитающих называется ринарием. Некоторые животные используют его в качестве тактильного инструмента, у них ринарий остается теплым. А вот у собак его температура заметно понижена: в норме их нос должен быть влажным и холодным, а для температурных датчиков холод — то что нужно. Интенсивность теплового излучения даже у самых теплокровных животных не слишком велика, и чтобы его заметить, нужно минимизировать собственный «тепловой шум» рецепторов.

Можно вспомнить ямкоголовых (гремучих) змей, на морде которых расположена пара ямок, несущих термочувствительные рецепторы. Сами по себе холодные, они чувствительны к инфракрасному излучению, работая почти как дополнительная пара глаз, позволяющих рептилии видеть даже в кромешной темноте. И хотя холодный нос собак вряд ли настолько же эффективен, как эти ямки, возможно, функцию он выполняет ту же, позволяя хищнику лучше замечать жертв. Чтобы проверить эту гипотезу, Анна Балинт и ее коллеги из Венгрии и Швеции провели эксперименты.

Для начала трех собак обучили искать и приносить одинаковые игрушки размерами около 10 сантиметров: одну с температурой окружающей среды и вторую, нагретую на 12 °С выше. Визуально игрушки почти не выделялись на фоне и с исходного расстояния чуть более 1,5 метра были вряд ли видимы для не слишком хорошего зрения собак. Словно при клинических испытаниях лекарства, опыты были двойными слепыми: размещавший игрушки экспериментатор не знал, какую именно из них он в данный момент прячет, и не мог дать животным подсознательные подсказки. Как и следовало из гипотезы, теплую игрушку все три собаки локализовали чрезвычайно быстро.

Затем 13 собак отобрали для таких же экспериментов, но с размещением животных в томографе — чтобы отслеживать активность их мозга в процессе обнаружения спрятанных предметов, холодного и теплого. Обнаружилось, что поиски теплого объекта стимулируют участки соматосенсорной коры левого полушария, которые на холодные объекты практически не возбуждались.

«Все это позволяет считать, что собаки, а также, возможно, волки и другие хищники с холодным ринарием способны чувствовать слабое тепловое излучение на расстоянии», — считают ученые. По их словам, до сих пор был известен лишь один-единственный пример подобной способности у млекопитающих: некоторые кровососущие рукокрылые пользуются таким механизмом для обнаружения подходящих для укуса участков кожи.


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