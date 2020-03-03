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В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

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  • 3.03.2020, 12:48
В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Вирус подтвержден у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.

По состоянию на утро 3 марта в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом во время брифинга сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает gordonua.com.

"Вчера я говорил, что у нас есть четыре подозрения на заражение коронавирусом. Сегодня это подозрение подтверждено у одного человека. Все образцы дополнительно передали в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения, но случай зарегистрирован в Украине. Мы начали работать с лицами, с которыми контактировал этот человек. Их немного", – сказал он.

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко говорил 2 марта, что в Черновцах проверяют подозрение на коронавирус у человека, который вернулся из Италии. 3 марта Ляшко проинформировал, что это подозрение подтвердилось.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

По состоянию на начало суток 3 марта всего жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом 128.


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