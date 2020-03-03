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«Дождемся того, что пенсионеры голые и босые начнут ходить»

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  • 3.03.2020, 12:52
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«Дождемся того, что пенсионеры голые и босые начнут ходить»
Фото: bymedia

Почему белорусы не носят одежду отечественного производства.

Многодетная мать из Минска прокомментировала пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» инициативу председателя концерна «Беллегпром» Татьяны Дугиной о том, чтобы вынести магазины «секонд-хенд» за пределы крупных городов:

- Я не скажу, что наша семья бедствует или мы побираемся, но для меня, как и для многих мам Беларуси магазины «секонд-хенд» - спасение. Посудите сами, когда в семье разновозрастные дети, которые быстро растут, а одежда старших еще велика для младших, то как спасаться?

Особенно б/у одежда выручает в детском саду. Как известно, маленькие дети не умеют следить за сохранностью одежды. Постоянно приходится покупать кофточки и штанишки, по той причине, что малыши протирают коленки, ставят не выводимые пятна от соков и.т.д. Конечно, такие «одноразовые» вещи я покупаю в «секонде». На 7-10 рублей я могу купить около 4 единиц детской одежды, которую потом не жалко выбросить или пустить на тряпки. А теперь представьте, может ли обычная семья регулярно покупать детские вещи беларуского производства, где один свитшет на ребенка четырех лет стоит порядка 25 рублей? А когда ребенок не один, а их трое? С такими «успехами» моих декретных денег не хватит и зарплаты мужа не хватит, чтобы одеть всех. Повторюсь еще раз, что детскую одежду необходимо регулярно обновлять, и если, как хотят наши чиновники, закупаться одеждой беларуского производства, то вся семья будет жить на пустой каше.

Не буду скрывать, что и сама довольно часто одеваюсь в «секонд-хенде», потому, что разумно отношусь к семейному бюджету и считаю, что если есть возможность сэкономить порядка 20-30 рублей на том же свитере, скажем – почему нет? Я знаю, что многие мои знакомые одеваются в «секондах» даже не ради экономии, а ради возможности приобрести какую-то эксклюзивную вещь, которых, нужно заметить, там предостаточно.

Я уже говорила, что мамам с маленькими детьми придется затянуть пояса, если магазины б/у одежды закроют. Но есть еще одна категория, которым будет не менее тяжело - пенсионеры. Какие сейчас пенсии в стране? Разве можно на пенсию в 350-400 рублей, пойти в ту же «Калинку» пенсионеру и купить костюм-тройку, который стоит там порядка 100 рублей? Это просто не реально! С такими инициативами власти дождутся того, что пенсионеры голые и босые ходить будут.

Я понимаю, что государство заинтересовано в продвижении своей продукции, но в этом должен быть разумный подход. А в данном случае – не с того начали. Убрав наличие дешевой одежды из городов, проблему не решить. Ну не будут люди покупать дорогую отечественную одежду, просто по той причине, что у народа нет на это денег. А у кого деньги есть – те будут одеваться в иностранные бренды, потому, что не секрет, что и дизайн у отечественного производителя очень хромает. Это проблема системная и как по мне, то нынешняя власть решить вопрос не в состоянии.


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