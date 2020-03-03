Щеткину наградили орденом за декрет о «тунеядцах»? 26 3.03.2020, 13:12

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Автор скандального закона получила награду от главы МИД.

В Министерстве иностранных дел прошел круглый стол, в котором участвовали разные официальные лица, в том числе Марианна Щеткина, занимавшая раньше должность национального координатора по достижению Целей устойчивого развития, сообщает пресс-служба МИД.

На мероприятии министр иностранных дел Владимир Макей вручил Щеткиной нагрудный знак отличия органов дипломатической службы «Партнерство» за обеспечение системной работы в сфере устойчивого развития, вклад в международное сотрудничество и укрепление позитивного имиджа Беларуси на международной арене.

Напомним, что Марианна Щеткина — автор скандального декрета о «тунеядцах», который вызвал массовые протесты в 2017 году. Также декрет о «тунеядцах» неоднакратно упоминался в докладах на международной арене. В частности — Международная организация труда (МОТ) неоднакратно вносила Беларусь в черный список за систематические нарушения прав трудящихся, упоминая этот закон. Ведущие мировые СМИ писали о том, что белорусские власти собираются взымать деньги с безработных. Так о каком «вкладе в укрепление позитивного имиджа Беларуси на международной арене» говорит МИД?