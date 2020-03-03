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Турция сбила еще один самолет Асада

  • 3.03.2020, 13:14
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Турция сбила еще один самолет Асада
иллюстрационное фото

В Минобороны страны заявили, что операция «Весенний щит» успешно продолжается.

В рамках операции «Весенний щит» на северо-западе Сирии сбит самолет L-39 сил режима Башара Асада.

Об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны Турции, передает «Анадолу».

В ведомстве подчеркнули, что операция в Сирии успешно продолжается.

Ранее в небе над Сирией были сбиты два самолеты сторонников Асада.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил ранее о проведении в Идлибской зоне деэскалации операции «Весенний щит».

Глава оборонного ведомства заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.

«Наша задача – предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. ВС Турции основываются на праве на самооборону. Нашей целью являются лишь сторонники Асада, атакующие расположение турецких военных», - подчеркнул Акар.

Глава Минобороны отметил, что Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии.


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